Johnson & Johnson выплатит $5,5 млрд для урегулирования исков о присыпке
Компания Johnson & Johnson достигла соглашения о выплате около $5,5 млрд для урегулирования 76 000 исков, в которых утверждалось, что детская присыпка и другие продукты на основе талька стали причиной развития рака яичников. Об этом сообщили в компании.
Соглашение распространяется примерно на 76 000 исков, рассматриваемых в федеральных судах и судах штатов. Для его вступления в силу его должны поддержать истцы, представляющие не менее 95% оставшихся исков. Компания планирует выплатить $3 млрд в 2027 г., а оставшуюся сумму – в 2028 г.
В Johnson & Johnson заявили, что решение было принято после постановления суда, потребовавшего от истцов представить доказательства причинно-следственной связи между использованием талька и заболеванием. По данным компании, после судебных слушаний истцы отозвали своих экспертов по этому вопросу в двух показательных делах. То есть истцы фактически признали свою неспособность доказать конкретную причинно-следственную связь.
«Мы утверждали годами: эти иски лишены научной обоснованности и были поддержаны лишь ненадежными экспертными заключениями, которые не выдержали строгой судебной проверки», – пояснил вице-президент компании по судебным разбирательствам Эрик Хаас.
В декабре 2025 г. присяжные верховного суда Лос-Анджелеса обязали Johnson & Johnson выплатить двум женщинам $40 млн, признав, что детская присыпка могла стать причиной их онкологических заболеваний. Компания тогда заявила о намерении обжаловать это решение.
Johnson & Johnson прекратила мировые продажи детской присыпки на основе талька в 2023 г. Компания неоднократно заявляла, что ее продукция безопасна, не содержит асбеста и не вызывает рак. Позже производитель полностью перешел на выпуск присыпки на основе кукурузного крахмала.