Johnson & Johnson выплатит $5,5 млрд для урегулирования исков о присыпке

В Johnson & Johnson заявили, что решение было принято после постановления суда, потребовавшего от истцов представить доказательства причинно-следственной связи между использованием талька и заболеванием. По данным компании, после судебных слушаний истцы отозвали своих экспертов по этому вопросу в двух показательных делах. То есть истцы фактически признали свою неспособность доказать конкретную причинно-следственную связь.