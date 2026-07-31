«Деловая Россия» будет обращаться к бизнес-омбудсмену после арестов в «Эфко»Основной акционер Кустов и гендиректор Ляшенко отправлены под стражу по делу о мошенничестве
«Деловая Россия» инициирует обращение в адрес уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей» в связи с задержанием руководства ГК «Эфко». Об этом «Ведомостям» заявил председатель организации Алексей Репик.
По его словам, решение принято с учетом значимости компании для отрасли и экономики в целом. Репик отметил, что акционеры и руководство «Эфко» вносят большой вклад в развитие экономики страны, и выразил надежду, что следствие и суд при избрании меры пресечения примут во внимание принцип предпринимательского иммунитета.
«Мы внимательно следим за развитием ситуации и готовы оказать необходимую экспертную и правовую поддержку», – подчеркнул председатель «Деловой России».
30 июля Мещанский суд Москвы санкционировал арест председателя совета директоров и основного акционера «Эфко» Валерия Кустова. Тогда же был арестован генеральный директор компании Евгений Ляшенко. Следователи подозревают их в хищении путем обмана по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По данным источников РБК, претензии следователей связаны с проектом по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». В рамках этого дела прежде был арестован гендиректор «Транспорта будущего» и бывший советник губернатора Самарской области Юрий Козаренко. По данным РБК, следствие оценило ущерб по делу против Кустова в 8,6 млрд руб.
В ГК «Эфко» подтвердили задержание нескольких сотрудников, включая директора по стратегическому развитию Владислава Романцева. 30 июля Мещанский суд отправил в СИЗО замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченю по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). 29 июля были задержаны заместитель директора по развитию ГК «Эфко» Екатерина Кустова и Романцев.