«Деловая Россия» будет обращаться к бизнес-омбудсмену после арестов в «Эфко»

30 июля Мещанский суд Москвы санкционировал арест председателя совета директоров и основного акционера «Эфко» Валерия Кустова. Тогда же был арестован генеральный директор компании Евгений Ляшенко. Следователи подозревают их в хищении путем обмана по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По данным источников РБК, претензии следователей связаны с проектом по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». В рамках этого дела прежде был арестован гендиректор «Транспорта будущего» и бывший советник губернатора Самарской области Юрий Козаренко. По данным РБК, следствие оценило ущерб по делу против Кустова в 8,6 млрд руб.