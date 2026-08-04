«Газпром нефть» отменила ограничения на отпуск топлива в 13 регионах

3 августа стало известно, что во II квартале 2026 г. россияне больше всего переживали из-за ситуации с топливом. Летом в ряде регионов России ввели ограничения на продажу бензина на фоне атак украинских беспилотников на нефтяную инфраструктуру. Чиновники различных уровней сообщали об ажиотажном спросе на топливо и принимаемых мерах по его сдерживанию.