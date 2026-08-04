«Газпром нефть» отменила ограничения на отпуск топлива в 13 регионах
Сеть АЗС «Газпром нефть» полностью сняла ограничения на отпуск топлива в 13 регионах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
На АЗС в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской, Кемеровской областях, Краснодарском крае, Чувашии и Татарстане отменены ограничения на объем топлива при заправке. Клиенты могут покупать бензин в любом количестве в бак автомобиля и в канистры, также доступна оплата после заправки, уточнили в компании.
Ранее, 23 июля, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ситуация на топливном рынке в России меняется в лучшую сторону. По его словам, в регионах начались поставки бензина сельхозпредприятиям, а лимиты увеличиваются.
21 июля вице-премьер Александр Новак заявил о частичной стабилизации топливного рынка в стране после принятых правительством мер. Он выделил запрет на экспорт нефтепродуктов, рост объёмов производства, насыщение рынка за счёт импорта и перенос сроков ремонтов на предприятиях.
3 августа стало известно, что во II квартале 2026 г. россияне больше всего переживали из-за ситуации с топливом. Летом в ряде регионов России ввели ограничения на продажу бензина на фоне атак украинских беспилотников на нефтяную инфраструктуру. Чиновники различных уровней сообщали об ажиотажном спросе на топливо и принимаемых мерах по его сдерживанию.