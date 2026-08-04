Wildberries расширил меры поддержки пострадавших продавцов из Казахстана

Wildberries работает с казахстанскими предпринимателями с 2014 г., а прямые продажи в стране компания запустила в 2021 г. По итогам 2025 г. на платформе было зарегистрировано более 120 000 предпринимателей из Казахстана, а объем их экспорта увеличился на 62% по сравнению с предыдущим годом.