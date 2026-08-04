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Wildberries расширил меры поддержки пострадавших продавцов из Казахстана

Ведомости

Wildberries окажет помощь продавцам из Казахстана, чей товар пострадал в результате атак беспилотников на логистические объекты компании в России. Об этом сообщили в пресс-службе Wildberries в Казахстане после встречи представителей маркетплейса с минторговли и интеграции республики и национальной палатой предпринимателей «Атамекен».

В компании заявили, что меры компенсации будут распространяться на казахстанских селлеров на тех же условиях, что и на других партнеров.

«Казахстан является для нас приоритетным направлением, и мы намерены и дальше инвестировать в развитие платформы в стране, поддерживать казахстанских предпринимателей и укреплять рынок электронной торговли», – заявил директор департамента по развитию инноваций и экосистемы Wildberries Евгений Этин (цитата по ТАСС).

Главное из обращения Татьяны Ким по атакам ВСУ на склады Wildberries

Бизнес

Wildberries работает с казахстанскими предпринимателями с 2014 г., а прямые продажи в стране компания запустила в 2021 г. По итогам 2025 г. на платформе было зарегистрировано более 120 000 предпринимателей из Казахстана, а объем их экспорта увеличился на 62% по сравнению с предыдущим годом.

4 августа министр торговли Казахстана Арман Шаккалиев заявил, что российский Wildberries строит склады в Казахстане. Маркетплейс строит в республике около 260 000 кв. м складов. По словам министра, их планируется ввести в строй в I квартале 2027 г.

31 июля основатель Wildberries Татьяна Ким в ходе выступления с обращением в связи с атаками БПЛА на склады компании заявила, что в экосистеме WB ведут бизнес около 10 000 человек из Кыргызстана, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая.

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