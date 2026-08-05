WB объяснил снижение стоимости регистрации для китайских продавцов
Wildberries изменил условия регистрации для продавцов из Китая в рамках специального предложения, действие которого ограничено по времени. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель маркетплейса.
«Речь идет о временной плановой акции, в рамках которой на ограниченный период изменены условия регистрации. Подобные акции Wildberries регулярно проводит в странах присутствия», – заявили в компании. Представитель маркетплейса добавил, что после завершения акции условия регистрации вернутся к стандартным.
4 августа министр торговли Казахстана Арман Шаккалиев сообщил, что Wildberries планирует строительство складских комплексов на территории республики. Общая площадь объектов составит порядка 260 000 кв. м. Кроме того, отметил министр, компания уже арендует в Казахстане помещения площадью 46 000 кв. м.
5 августа стало известно, что Wildberries не планирует переносить свои основные логистические центры за пределы России, но намерен продолжить строительство новых объектов за рубежом.