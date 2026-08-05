WB объяснил снижение стоимости регистрации для китайских продавцов

«Речь идет о временной плановой акции, в рамках которой на ограниченный период изменены условия регистрации. Подобные акции Wildberries регулярно проводит в странах присутствия», – заявили в компании. Представитель маркетплейса добавил, что после завершения акции условия регистрации вернутся к стандартным.