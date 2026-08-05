Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI895,93+1,68%RGBI115,36+0,42%CNY Бирж.11,99+0,33%IMOEX2 301,65+1,43%RGBITR776,23+0,44%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

WB объяснил снижение стоимости регистрации для китайских продавцов

Ведомости

Wildberries изменил условия регистрации для продавцов из Китая в рамках специального предложения, действие которого ограничено по времени. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель маркетплейса.

«Речь идет о временной плановой акции, в рамках которой на ограниченный период изменены условия регистрации. Подобные акции Wildberries регулярно проводит в странах присутствия», – заявили в компании. Представитель маркетплейса добавил, что после завершения акции условия регистрации вернутся к стандартным.

4 августа министр торговли Казахстана Арман Шаккалиев сообщил, что Wildberries планирует строительство складских комплексов на территории республики. Общая площадь объектов составит порядка 260 000 кв. м. Кроме того, отметил министр, компания уже арендует в Казахстане помещения площадью 46 000 кв. м.

5 августа стало известно, что Wildberries не планирует переносить свои основные логистические центры за пределы России, но намерен продолжить строительство новых объектов за рубежом.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь