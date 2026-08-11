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Wildberries рассказал о ситуации с товарами после удара по складу под Воронежем

Ведомости

На складе Wildberries в Воронежской области, подвергшемся украинским ударам, ликвидировали возгорание, товары «преимущественно не пострадали». Об этом сообщили в представительстве маркетплейса.

«Возгорание ликвидировано, товары преимущественно не пострадали. Поставки можно отменить без штрафов (включая FBS). Приём новых поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты», – говорится в сообщении.

Удары по Воронежской области были совершены ночью 11 августа. Атакам подверглись логистические и распределительные центры. Один человек погиб, двое пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Ночью средства ПВО уничтожили над Россией 396 украинских беспилотников. Воздушные цели сбили над территориями Воронежской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым. Над Воронежской областью за ночь были сбиты 15 дронов.

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