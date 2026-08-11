Экс-глава Удмуртии Бречалов стал гендиректором компании «Апекс»
До прихода в политику работал в частном Юниаструм-банке главой юридического департамента, руководителем «Юниаструм консалтинга». В середине нулевых вошел в президиум общественной организации МСП «Опора России», в 2010-х был избран президентом организации.
Также был членом центрального штаба Общероссийского народного фронта, советов директоров Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), ВЦИОМа, наблюдательнаых советов Агентства стратегических инициатив (АСИ), МСП-банка.