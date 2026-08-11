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Экс-глава Удмуртии Бречалов стал гендиректором компании «Апекс»

Ведомости

Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов занял пост гендиректора консалтинговой компании «Апекс». Это следует из данных портала «Контур. Фокус», на которые обратил внимание РБК. «Апекс» входит в железнодорожный холдинг «Вектор рейл».

Бречалов ушел в отставку с поста главы Удмуртии в июле этого года. Он возглавлял регион с 2017 г. «Ведомости» писали со ссылкой на источник в госструктурах, что он может продолжить карьеру в «Сбере».

До прихода в политику работал в частном Юниаструм-банке главой юридического департамента, руководителем «Юниаструм консалтинга». В середине нулевых вошел в президиум общественной организации МСП «Опора России», в 2010-х был избран президентом организации.

Также был членом центрального штаба Общероссийского народного фронта, советов директоров Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), ВЦИОМа, наблюдательнаых советов Агентства стратегических инициатив (АСИ), МСП-банка.

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