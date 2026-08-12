Россия нарастила экспорт продовольствия в Грузию на 5%
Россия за семь месяцев 2026 г. поставила 390 000 тонн сельхозпродукции в Грузию на $271 млн. Это на 5% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт» в своем официальном Telegram-канале.
Там также привели лидеров экспорта агропромышленного комплекса из России в Грузию:
пшеница – более $37 млн,
подсолнечное масло – более $31 млн,
живые свиньи – более $23 млн,
растворимый кофе – более $17,7 млн,
шоколадные кондитерские изделия – более $14,5 млн.
По данным учреждения, за семь месяцев этого года РФ обновила рекорд по экспортной выручке, показатель стал самым высоким за всю историю. Предыдущий максимум был установлен в 2025 г., отметили в «Агроэкспорте».
Ранее, 11 августа, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что по итогам прошлого года экспорт из Московской области достиг рекордных $20,3 млрд. Глава региона связал рост экспорта с работой индустриальных парков и мерами поддержки инвесторов. Он отметил, что государственные промпарки помогают запускать новые проекты, а формат «Лайт индастриал» позволяет открыть производство всего за три месяца.
10 августа стало известно, что в РФ собрали уже больше половины урожая пшеницы. На данный момент с 14,8 млн га площадей собрали свыше 60 млн т. Это на 6 млн т больше, чем на аналогичную дату в прошлом году.