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Главная / Бизнес /

Россия нарастила экспорт продовольствия в Грузию на 5%

Сергей Пахомов

Россия за семь месяцев 2026 г. поставила 390 000 тонн сельхозпродукции в Грузию на $271 млн. Это на 5% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт» в своем официальном Telegram-канале.

Там также привели лидеров экспорта агропромышленного комплекса из России в Грузию:

  • пшеница – более $37 млн,

  • подсолнечное масло – более $31 млн,

  • живые свиньи – более $23 млн,

  • растворимый кофе – более $17,7 млн,

  • шоколадные кондитерские изделия – более $14,5 млн.

По данным учреждения, за семь месяцев этого года РФ обновила рекорд по экспортной выручке, показатель стал самым высоким за всю историю. Предыдущий максимум был установлен в 2025 г., отметили в «Агроэкспорте».

Ранее, 11 августа, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что по итогам прошлого года экспорт из Московской области достиг рекордных $20,3 млрд. Глава региона связал рост экспорта с работой индустриальных парков и мерами поддержки инвесторов. Он отметил, что государственные промпарки помогают запускать новые проекты, а формат «Лайт индастриал» позволяет открыть производство всего за три месяца.

10 августа стало известно, что в РФ собрали уже больше половины урожая пшеницы. На данный момент с 14,8 млн га площадей собрали свыше 60 млн т. Это на 6 млн т больше, чем на аналогичную дату в прошлом году.

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