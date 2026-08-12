ФАС проверит цены на мясо птицы и говядину
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила крупнейшим производителям мяса птицы и говядины запросы сведений о продажах, чтобы проанализировать ценовую ситуацию на рынке. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Производители должны предоставить информацию об объемах производства и реализации, отпускных ценах, себестоимости и рентабельности продаж. Они также должны разъяснить причины повышения оптово-отпускных цен с начала года.
ФАС отметила, что примет меры антимонопольного реагирования по результатам анализа при наличии оснований.
Потребительские цены в России с 4 по 10 августа снизились на 0,06%, следует из данных Росстата. Куриное мясо при этом за неделю подорожало на 0,4%.
13 апреля ФАС направила запросы производителям упаковочных материалов после обращения Национального союза мясопереработчиков о резком росте цен. По данным заявителей, более 30 поставщиков почти одновременно уведомили клиентов о повышении отпускных цен до 35%, используя схожие формулировки.