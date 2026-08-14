«Ёбидоёби» поменял название

В 2023 г. Арбитражный суд Красноярского края признал название сети суши и роллов «Ёбидоёби» (в переводе с японского означает «День недели – суббота») ненадлежащим. В суде отметили, что такое название противоречит принципам гуманности. В декабре 2024 г. управление службы судебных приставов Мордовии сообщило, что компания сменила название.