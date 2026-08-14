«Ёбидоёби» поменял название
Сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» сменила название на «Ё», сообщил ТАСС.
«Новый нейминг станет основой для следующего этапа развития сети», – сообщили в компании.
Компания уже поменяла названия на сайте и в приложении на «Ёёёёёёёё».
Как отметили в пресс-службе компании, решение об изменении названия связано с пересмотром стратегии развития. Рестораны будут менять названия постепенно. Новые рестораны откроются под брендом «Ё».
В 2023 г. Арбитражный суд Красноярского края признал название сети суши и роллов «Ёбидоёби» (в переводе с японского означает «День недели – суббота») ненадлежащим. В суде отметили, что такое название противоречит принципам гуманности. В декабре 2024 г. управление службы судебных приставов Мордовии сообщило, что компания сменила название.
В мае сеть была закрыта на 90 дней из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В ходе проверки было выявлено неудовлетворительное состояние помещений, нарушения в приготовлении продукции, ее неудовлетворительное хранение и отсутствие дезинфекции в рабочих помещениях.