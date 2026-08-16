Индия потребовала от нефтяников нарастить выпуск газа для населения

Правительство Индии установило максимальный суточный целевой показатель по производству сжиженного углеводородного газа (СУГ) в размере 63 810 т для государственных и частных НПЗ, пишет Reuters. Как говорится в распоряжении от 13 августа, это необходимо для обеспечения внутренних поставок и создания резервов после того, как американо-израильская война против Ирана нарушила поставки топлива. Компании обязаны поддерживать инфраструктуру для хранения и транспортировки СУГ для обеспечения установленных нормативов.