Индия потребовала от нефтяников нарастить выпуск газа для населения
Правительство Индии установило максимальный суточный целевой показатель по производству сжиженного углеводородного газа (СУГ) в размере 63 810 т для государственных и частных НПЗ, пишет Reuters. Как говорится в распоряжении от 13 августа, это необходимо для обеспечения внутренних поставок и создания резервов после того, как американо-израильская война против Ирана нарушила поставки топлива. Компании обязаны поддерживать инфраструктуру для хранения и транспортировки СУГ для обеспечения установленных нормативов.
Индия импортировала около 90% бытового газа с Ближнего Востока, но с марта поставки были нарушены из-за блокады Ормузского пролива. Власти установили производственные цели для отдельных переработчиков: НПЗ Reliance Industries Ltd, ориентированный на внутренний рынок, обязан производить 18 000 т СУГ в сутки. Государственные компании ONGC, Oil India Ltd и Gail India Ltd, как ожидается, обеспечат 10% от общенационального целевого показателя.
Целевые показатели будут пересматриваться каждые январь и июль с учетом новых объемов производства и дополнительных мощностей существующих заводов.
Иран и Оман уже три месяца ведут интенсивные переговоры о создании безопасного маршрута для судов. Как сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, стороны достигли соглашения по карте судоходного маршрута в Ормузском проливе. 5 августа Багаи заявил, что Оман и Иран уже достигли взаимопонимания по географическим параметрам маршрута, а совместное заявление, отражающее основные договоренности, находится на завершающей стадии подготовки.
В ноябре 2025 г. Индия заключила долгосрочное соглашение с США на поставку СУГ. Как сообщал Bloomberg, государственные нефтеперерабатывающие компании Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. подписали контракт на импорт 2,2 млн т американского газа в 2026 г.