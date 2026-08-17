«Ижавиа» переоформила 15 400 билетов на другие авиакомпании
«Ижавиа» за первую половину августа переоформила 15 400 билетов пассажиров на рейсы замещающих перевозчиков. Об этом сообщили в авиакомпании.
Из Ижевска в Москву в августе выполняют рейсы «Аэрофлот» и S7 Airlines. Санкт-Петербург связан с городом рейсами Nordwind («Икар»), Smartavia и «Победы». В Калининград летает Nordwind, в Екатеринбург – Red Wings, в Сочи – «Аэрофлот» («Россия»).
30 июля Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ижавиа», приказ об этом подписал руководитель ведомства Дмитрий Ядров. С 1 августа перевозчик не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов, говорится в сообщении Росавиации. В нем поясняется, что авиакомпания в отведенный срок не устранила критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов.
В апреле Росавиация по итогам инспекции производственной базы перевозчика ограничила срок действия сертификата эксплуатанта «Ижавиа» до 28 июля.
6 августа генеральный директор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников сообщил об уходе с должности после лишения перевозчика сертификата эксплуатанта.
Представитель правительства Удмуртии сообщил «Ведомостям», что власти заказали рыночную оценку 100% акций «Ижавиа» для последующей продажи и ждут ее завершения в октябре. По его словам, аннулирование сертификата эксплуатанта авиакомпании не повлияет на планы ее приватизации в 2026 г.
Временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова заявила, что власти региона намерены вернуть авиакомпании «Ижавиа» сертификат эксплуатанта к началу ноября 2026 г. По словам Абрамовой, необходимый пакет документов планируется собрать к 20 августа, с Росавиацией достигнута договоренность о ежедневном сопровождении процесса.