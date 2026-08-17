«Ижавиа» переоформила 15 400 билетов на другие авиакомпании

30 июля Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ижавиа», приказ об этом подписал руководитель ведомства Дмитрий Ядров. С 1 августа перевозчик не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов, говорится в сообщении Росавиации. В нем поясняется, что авиакомпания в отведенный срок не устранила критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов.