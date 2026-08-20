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OFAC продлило лицензию для продажи зарубежных активов «Лукойла»

Татьяна Мозолевская

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило до 19 сентября лицензию, позволяющую вести переговоры о продаже зарубежных активов нефтяной компании «Лукойл». Об этом сообщается в документе ведомства.

Срок действия лицензии, которая ранее истекала 22 августа, позволяет проводить переговоры и заключать условные соглашения с «Лукойлом» о продаже LUKOIL International GmbH (LIG) или подконтрольных ей компаний. LIG владеет иностранными активами российской нефтяной компании.

При этом для завершения любых сделок потребуется отдельное разрешение OFAC.

Лицензия ранее действовала до 22 августа.

12 августа Великобритания продлила на полгода разрешение на операции с зарубежными «дочками» «Лукойла», предыдущая лицензия истекала 25 августа. 

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