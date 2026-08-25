Продажу алкоголя ограничат в 60 регионах на 1 сентября
Продажу алкоголя в День знаний 1 сентября ограничат в 60 регионах, передает «РИА Новости» со ссылкой на законодательные акты субъектов.
В течение суток нельзя будет купить алкоголь в Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской областях, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Адыгее, Республике Алтай, Башкирии, Калмыкии, Карелии, Коми, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Хакасии, Чувашии, Забайкальском, Камчатском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях.
Такие же ограничения ввели в Еврейской автономной области, Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком АО, Севастополе, Амурской, Архангельской, Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Липецкой, Пензенской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тюменской, Ульяновской, Сахалинской, Магаданской и Мурманской областях. Также ограничения затронут все новые регионы.
Запрет на продажу действовал и на День молодежи 27 июня. Тогда ограничение затронуло 40 регионов. Особый порядок действовал в Санкт-Петербурге, где прошел традиционный праздник выпускников «Алые паруса». В этот день в городе также был введен запрет на продажу алкогольной продукции.