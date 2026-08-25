Продажу алкоголя ограничат в 60 регионах на 1 сентября

Запрет на продажу действовал и на День молодежи 27 июня. Тогда ограничение затронуло 40 регионов. Особый порядок действовал в Санкт-Петербурге, где прошел традиционный праздник выпускников «Алые паруса». В этот день в городе также был введен запрет на продажу алкогольной продукции.