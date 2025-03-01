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В каких регионах действуют жесткие ограничения на продажу алкоголя

В Вологодской области с 1 марта время реализации спиртного по будням сократится до двух часов
Михаил Спиридонов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

1 марта на территории Вологодской области вступит в силу региональный закон об ограничении продажи алкогольных напитков, который сократит время их розничной реализации по будням с 12:00 до 14:00. Ранее спиртное в регионе ежедневно продавалось с 8:00 до 23:00. Это максимально возможный временной промежуток, установленный федеральным законом.

Как отмечал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, ограничение продажи спиртного – это «не просто важный, а критически необходимый шаг в борьбе с демографическим кризисом и его разрушительными последствиями». Он приводил статистику, согласно которой 71% смертей жителей региона трудоспособного возраста связаны с алкоголем. Отдельное внимание губернатор обращал на «Федеральный рейтинг трезвости», в котором Вологодская область по итогам 2023 г. заняла 71-е место.

Также два часа на покупку алкоголя есть у жителей Чечни. Там реализация спиртного допускается с 8:00 до 10:00.

В Туве диапазон посвободнее: местные власти установили четырехчасовой промежуток – с 11:00 до 15:00.

В Якутии розничная продажа разрешена с 14:00 до 20:00.

Напомним, в апреле 2024 г. вступил в силу федеральный закон, который позволил регионам ограничивать время розничной продажи алкоголя в точках общепита, находящихся в многоквартирных домах. Необходимость такого права объяснялась многочисленными жалобами на нарушение тишины и покоя со стороны их посетителей. По данным комитета Госдумы по экономической политике, к концу января 2025 г. 63 из 89 российских регионов воспользовались этим правом. В основном ограничение коснулось диапазона с 20:00–23:00 до 8:00–11:00 с исключениями в праздничные дни. Власти Тульской области оставили меньше времени на продажу – с 14:00 до 22:00. Еще восемь регионов – Калмыкия, Чечня, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Чукотка, Кабардино-Балкария, Ханты-Мансийский автономный округ и Приморский край – ранее ввели полный запрет на розничную реализацию алкоголя в точках общепита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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