В каких регионах действуют жесткие ограничения на продажу алкоголя

В каких регионах действуют жесткие ограничения на продажу алкоголяВ Вологодской области с 1 марта время реализации спиртного по будням сократится до двух часов
1 марта на территории Вологодской области вступит в силу региональный закон об ограничении продажи алкогольных напитков, который сократит время их розничной реализации по будням с 12:00 до 14:00. Ранее спиртное в регионе ежедневно продавалось с 8:00 до 23:00. Это максимально возможный временной промежуток, установленный федеральным законом.
Как отмечал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, ограничение продажи спиртного – это «не просто важный, а критически необходимый шаг в борьбе с демографическим кризисом и его разрушительными последствиями». Он приводил статистику, согласно которой 71% смертей жителей региона трудоспособного возраста связаны с алкоголем. Отдельное внимание губернатор обращал на «Федеральный рейтинг трезвости», в котором Вологодская область по итогам 2023 г. заняла 71-е место.
Также два часа на покупку алкоголя есть у жителей Чечни. Там реализация спиртного допускается с 8:00 до 10:00.
В Туве диапазон посвободнее: местные власти установили четырехчасовой промежуток – с 11:00 до 15:00.
В Якутии розничная продажа разрешена с 14:00 до 20:00.
Напомним, в апреле 2024 г. вступил в силу федеральный закон, который позволил регионам ограничивать время розничной продажи алкоголя в точках общепита, находящихся в многоквартирных домах. Необходимость такого права объяснялась многочисленными жалобами на нарушение тишины и покоя со стороны их посетителей. По данным комитета Госдумы по экономической политике, к концу января 2025 г. 63 из 89 российских регионов воспользовались этим правом. В основном ограничение коснулось диапазона с 20:00–23:00 до 8:00–11:00 с исключениями в праздничные дни. Власти Тульской области оставили меньше времени на продажу – с 14:00 до 22:00. Еще восемь регионов – Калмыкия, Чечня, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Чукотка, Кабардино-Балкария, Ханты-Мансийский автономный округ и Приморский край – ранее ввели полный запрет на розничную реализацию алкоголя в точках общепита.