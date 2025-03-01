В каких регионах действуют жесткие ограничения на продажу алкоголя

Напомним, в апреле 2024 г. вступил в силу федеральный закон, который позволил регионам ограничивать время розничной продажи алкоголя в точках общепита, находящихся в многоквартирных домах. Необходимость такого права объяснялась многочисленными жалобами на нарушение тишины и покоя со стороны их посетителей. По данным комитета Госдумы по экономической политике, к концу января 2025 г. 63 из 89 российских регионов воспользовались этим правом. В основном ограничение коснулось диапазона с 20:00–23:00 до 8:00–11:00 с исключениями в праздничные дни. Власти Тульской области оставили меньше времени на продажу – с 14:00 до 22:00. Еще восемь регионов – Калмыкия, Чечня, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Чукотка, Кабардино-Балкария, Ханты-Мансийский автономный округ и Приморский край – ранее ввели полный запрет на розничную реализацию алкоголя в точках общепита.