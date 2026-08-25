Минсельхоз создал оперштаб для переориентации экспорта

«Ведомостям» сообщили два источника, знакомых с ситуацией на зерновом рынке, что Минсельхоз готовит предложение о введении до конца 2026 г. моратория на действие «плавающей» экспортной пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу. По словам собеседников, инициатива прорабатывается на фоне сложностей с вывозом сельхозпродукции через морские порты Азово-Черноморского бассейна. На них приходится более 70% поставок российского зерна на внешние рынки, уточнил один из источников.