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Минсельхоз создал оперштаб для переориентации экспорта

Ксения Наумчик

В Минсельхозе России сформировали оперативный штаб для решения логистических вопросов, связанных с экспортом сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщили в министерстве.

Орган займется выработкой оперативных решений по переориентации грузовых потоков и устранению ограничений при перевозке агропродукции. Руководителем назначен заместитель министра сельского хозяйства Максим Боровой. В состав структуры вошли представители федеральных и региональных органов власти, а также отраслевых союзов.

Одной из основных задач станет обеспечение своевременной реализации зерновой и масложировой продукции. Кроме того, штаб должен определить маршруты поставок с учетом действующих логистических ограничений и особенностей отдельных регионов. Для каждого региона планируется подобрать наиболее эффективные направления перевозок, учитывая географию и экономику транспортировки.

Источники «Ведомостей»: экспорт зерна может стать беспошлинным до конца года

Бизнес / Агропром

«Ведомостям» сообщили два источника, знакомых с ситуацией на зерновом рынке, что Минсельхоз готовит предложение о введении до конца 2026 г. моратория на действие «плавающей» экспортной пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу. По словам собеседников, инициатива прорабатывается на фоне сложностей с вывозом сельхозпродукции через морские порты Азово-Черноморского бассейна. На них приходится более 70% поставок российского зерна на внешние рынки, уточнил один из источников.

В России механизм «плавающих» экспортных пошлин на пшеницу, кукурузу и ячмень действует с 2021 г. Их размер рассчитывается на основе экспортных контрактов, зарегистрированных на Московской бирже. Предполагалось, что при росте стоимости зерна на мировом рынке часть дополнительных доходов экспортеров изымается через пошлину, а полученные средства предполагалось возвращать аграриям в форме субсидий.

24 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что власти определили меры для минимизации последствий сложностей с экспортом российского зерна и продолжат их прорабатывать.

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