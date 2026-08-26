Маркетплейсы резко увеличили комиссии для продавцов
Комиссии для продавцов на маркетплейсах за год превысили 40% от стоимости товара. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ).
Заметно растут комиссии при работа по FBO – условиях, где продавец хранит товары на своем складе. На Ozon за год рост составил с 43% до 55%, на Wildberries – с 32% до 42%, сообщил изданию основатель сервиса Market Papa Василий Бумагин. По его словам, это выше международного ориентира в 5–15%.
В июне Союз электронной торговли (СЭТ) предложил обязать маркетплейсы снижать комиссии продавцам, которые отказываются участвовать в скидочных программах за счет площадок, писали «Ведомости». По версии СЭТа, продавец, решивший не участвовать в такой программе, оказывается в менее выгодном положении по сравнению с конкурентами, поскольку его товар становится дороже.
Рост комиссий происходит и на фоне атак на логистические центры со стороны украинских сил. В июле дроны ВСУ атаковали склады Wildberries, в конце августа удары пришлись и на Ozon. В августе президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать программу восстановления складских и логистических объектов, поврежденных в результате атак беспилотников. Власти сообщали, что бизнесменам, торгующим на маркетплейсе Wildberries, и самой РВБ приостановят налоговые проверки до конца 2026 г.