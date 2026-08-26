Маркетплейсы резко увеличили комиссии для продавцов

Рост комиссий происходит и на фоне атак на логистические центры со стороны украинских сил. В июле дроны ВСУ атаковали склады Wildberries, в конце августа удары пришлись и на Ozon. В августе президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать программу восстановления складских и логистических объектов, поврежденных в результате атак беспилотников. Власти сообщали, что бизнесменам, торгующим на маркетплейсе Wildberries, и самой РВБ приостановят налоговые проверки до конца 2026 г.