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Главная / Бизнес /

Маркетплейсы резко увеличили комиссии для продавцов

Максим Цуланов

Комиссии для продавцов на маркетплейсах за год превысили 40% от стоимости товара. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ). 

Средний размер комиссии и стоимости логистических услуг для продавцов на Ozon достиг 47,8% от базовой цены товара во II квартале 2026 г. Рост составил 29,2 п. п. год к году. Маркетплейс Wildberries увеличил комиссии на 10,8 п. п. до 42,7%, на «Яндекс маркете» рост составил 15,2 п. п. до 40,1%.

Заметно растут комиссии при работа по FBO – условиях, где продавец хранит товары на своем складе. На Ozon за год рост составил с 43% до 55%, на Wildberries – с 32% до 42%, сообщил изданию основатель сервиса Market Papa Василий Бумагин. По его словам, это выше международного ориентира в 5–15%.

В июне Союз электронной торговли (СЭТ) предложил обязать маркетплейсы снижать комиссии продавцам, которые отказываются участвовать в скидочных программах за счет площадок, писали «Ведомости». По версии СЭТа, продавец, решивший не участвовать в такой программе, оказывается в менее выгодном положении по сравнению с конкурентами, поскольку его товар становится дороже.

Рост комиссий происходит и на фоне атак на логистические центры со стороны украинских сил. В июле дроны ВСУ атаковали склады Wildberries, в конце августа удары пришлись и на Ozon. В августе президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать программу восстановления складских и логистических объектов, поврежденных в результате атак беспилотников. Власти сообщали, что бизнесменам, торгующим на маркетплейсе Wildberries, и самой РВБ приостановят налоговые проверки до конца 2026 г. 

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