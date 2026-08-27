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Wildberries запустил продажу билетов на поезда

Максим Цуланов

Wildberries начал тестирование продажи билетов на поезда дальнего следования по России. Об этом сообщили представители компании.

Продажа будет осуществляться напрямую от поставщика – РЖД. Оплатить билет можно банковской картой, по СБП и «WB кошельком». Покупка проводится без перехода на сторонние сервисы в разделе WB Travel.

«Варианты перевозки можно отфильтровать по времени отправления или прибытия, по продолжительности или стоимости поездки, а также по типу вагона и поезда. Непосредственно выбор мест осуществляется на электронной схеме вагона, где указан тип мест, перечень удобств и этаж для двухуровневых поездов», – говорится в сообщении.

Накануне Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat. Изначально WB Chat тестировался внутри компании, а теперь доступен покупателям в режиме бета-теста. В сети WB Chat стали называть конкурентом госмессенджера Max, но опрошенные «Ведомостями» эксперты сомневаются, что приложение выйдет за пределы экосистемы маркетплейса.

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