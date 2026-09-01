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Ozon предложил размещать товары на складах в Казахстане

Наталья Захарова

Ozon предложил продавцам размещать товары на складах в Алма-Ате и Астане. Оттуда маркетплейс будет доставлять заказы клиентам из России, Казахстана и Киргизии, сообщил сервис в Telegram-канале.

До 30 сентября Ozon не будет взимать отдельную плату за перевозку поставок в Алма-Ату и Астану. Маркетплейс пообещал, что сроки доставки для клиентов останутся приемлемыми, несмотря на рост расстояний.

Ограничений по поставкам нет – предприниматели смогут держать в логистических центрах Казахстана любое количество товаров. Крупногабаритные посылки тоже принимаются, отметили в Ozon. Дополнительные документы для поставок в Алма-Ату и Астану не нужны.

28 августа Ozon сообщил, что начнет размещать товары на складах пунктов выдачи. На первом этапе будут продаваться товары, которые покупатели не забрали или отменили, а затем продавцы сами смогут делать поставки на ПВЗ.

Логистические объекты Ozon несколько раз подвергались атакам украинских БПЛА. В ночь на 24 августа были эвакуированы склады в Краснодаре, Адыгейске и Невинномысске, а утром дрон атаковал логистический центр в Махачкале. В ночь на 27 августа беспилотники ударили по складам в Уфе и Оренбурге. 30 августа был атакован склад Ozon в Белгороде. До этого атакам с июля в основном подвергались объекты маркетплейса Wildberries.

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