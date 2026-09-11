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Поставки российского СПГ в Испанию выросли на 36%

Наталья Захарова
Zuma / TASS
Zuma / TASS

Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию с января по август выросли на 36,3% год к году и составил 41 576 ГВт\ч. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagás.

В августе королевство закупило у России эквивалент 2133 ГВт\ч СПГ (7,2% от общего объема). В результате РФ стала третьим главным поставщиком газа в Испанию после США (38,9%) и Алжира (34,7%).

7 сентября замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях ВЭФ заявил, что российский СПГ по-прежнему поступает в Евросоюз, но объемы поставок несопоставимо меньше, чем раньше. По его словам, доля России в газовом балансе ЕС ранее достигала 40%.

13 июля Financial Times писала, что ЕС импортировала рекордное количество сжиженного природного газа с ведущего российского проекта «Ямал СПГ». Среди основных покупателей – Франция, Бельгия и Испания. С начала года страны импортировали 3,6 млн, 2,9 млн и 2,7 млн т соответственно. Европа могла заплатить за эти поставки до 6 млрд евро, оценивают в организации Urgewald.

В январе Совет ЕС официально утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного газа и СПГ. Согласно документу, импорт российского СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период.

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