«Алроса» ввела в эксплуатацию четвертый гидроагрегат на Светлинской ГЭС
«Алроса» ввела в эксплуатацию четвертый гидроагрегат на Светлинской ГЭС мощностью 104 МВт. Инвестиции в проект превысили 5 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Новый гидроагрегат повысит надежность энергоснабжения Западной Якутии и выведет станцию на проектную установленную мощность 370 МВт. ГЭС обеспечивает электроэнергией производственные объекты «Алросы», а также предприятия нефтегазовой и золотодобывающей промышленности, объекты транспортной, телекоммуникационной и социальной инфраструктуры.
Светлинская ГЭС расположена на реке Вилюй в Мирнинском районе Якутии и считается второй ступенью Вилюйского каскада ГЭС. Строительство четвертого гидроагрегата началось в 2020 г. Оборудование полностью произведено в России – производителем «Силовые машины». Монтаж начался в декабре 2025 г. В августе гидроагрегат уже смонтировали, и он прошел испытания. В эксплуатацию его вводят на полгода раньше предусмотренного проектом срока – апреля 2027 г.
«Запуск гидроагрегата важен не только для Якутии, он важен для развития всего Дальнего Востока. Выполняя поручение президента РФ Владимира Владимировича Путина, мы добиваемся того, чтобы Дальний Восток развивался быстрее, создавались новые инвестиционные проекты, а для этого требуются дополнительные объемы электроэнергии», – заявил на открытии гидроагрегата полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.
9 сентября «Ведомости» писали, что в ближайшее 5–6 лет добыча алмазов в мире сохранится на уровне не выше 100 млн каратов. Об этом заявил в интервью аналитической компании «Эйлер» начальник управления корпоративных финансов «Алросы» Сергей Тахиев. В 2025 г., по оценке компании, было добыто 98–100 млн каратов драгоценных камней. В 2026 г. производство, по прогнозу компании, может снизиться до 90–95 млн каратов. В начале 2020-х гг. добыча находилась на уровне 120 млн каратов, в 2010-х гг. показатель в среднем составлял 135 млн каратов, а в отдельные годы достигал 150 млн каратов, напомнил менеджер.