«Алроса» ввела в эксплуатацию четвертый гидроагрегат на Светлинской ГЭС

9 сентября «Ведомости» писали, что в ближайшее 5–6 лет добыча алмазов в мире сохранится на уровне не выше 100 млн каратов. Об этом заявил в интервью аналитической компании «Эйлер» начальник управления корпоративных финансов «Алросы» Сергей Тахиев. В 2025 г., по оценке компании, было добыто 98–100 млн каратов драгоценных камней. В 2026 г. производство, по прогнозу компании, может снизиться до 90–95 млн каратов. В начале 2020-х гг. добыча находилась на уровне 120 млн каратов, в 2010-х гг. показатель в среднем составлял 135 млн каратов, а в отдельные годы достигал 150 млн каратов, напомнил менеджер.