Кабмин актуализировал программу развития угольной промышленности до 2050 года
Правительство актуализировало программу развития угольной промышленности до 2050 г. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Она [программа] синхронизирована с энергостратегией и просчитана по четырем сценариям – в зависимости от мирового спроса на уголь, с учетом динамики роста и прогноза структуры мирового валового продукта, энергоемкости мировой экономики», – сказал он. Новак добавил, что целевой сценарий предусматривает рост добычи до 660 млн т, а экспорта – до 350 млн т.
Кабмин также обозначил новый инвестиционный цикл по шести направлениям:
обеспечение технологического суверенитета через формирование отраслевого заказа на горно-шахтное оборудование, безлюдные и беспилотные технологии добычи, цифровые платформы,
освоение перспективных месторождений и создание новых центров добычи в Якутии, Тыве, Хакасии, Забайкалье, на Таймыре и Чукотке,
развитие внутреннего потребления,
увеличение экспорта, в том числе расширение Восточного полигона и развитие портов, а также укрепление сотрудничества с Китаем и Индией, наращивание поставок в Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток и в Африку,
безопасность и экология,
социальная стабильность и кадры.
«Конкурентная заработная плата в увязке с производительностью труда, диверсификация экономики моногородов, завершение реструктуризации шахтного фонда, включая Донецкую и Луганскую народные республики», – добавил вице-премьер, комментируя последнее направление.
21 сентября стало известно, что уголь в порту Восточный подорожал до максимума с конца 2023 г. Стоимость российского энергетического угля 5500 ккал/кг за неделю к 11 сентября выросла на 6,1% до $106,1 за тонну (FOB). С начала года уголь подорожал на 47,3%, относительно сентября 2025 г. – на 57,5%. В NEFT Research называли причинами роста - сбои в логистике и высокая стоимость продукции конкурентов.