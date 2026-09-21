Кабмин актуализировал программу развития угольной промышленности до 2050 года

21 сентября стало известно, что уголь в порту Восточный подорожал до максимума с конца 2023 г. Стоимость российского энергетического угля 5500 ккал/кг за неделю к 11 сентября выросла на 6,1% до $106,1 за тонну (FOB). С начала года уголь подорожал на 47,3%, относительно сентября 2025 г. – на 57,5%. В NEFT Research называли причинами роста - сбои в логистике и высокая стоимость продукции конкурентов.