Убыток российской угольной отрасли в 2026 году может достичь 576 млрд рублей

Убыток российской угольной отрасли в 2026 году может достичь 576 млрд рублейУлучшение ситуации возможно не ранее конца этого года
Убыток российской угольной отрасли в 2026 г. при сохранении негативной конъюнктуры рынка может вырасти на 41% к уровню прошлого года и достичь 576 млрд руб. Об этом сообщил журналистам 24 марта статс-секретарь – замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов.
Он пояснил, что этот прогноз министерства предусматривает сохранение рыночной конъюнктуры – т. е. экспортных цен на уголь, курса доллара, ключевой ставки – на уровне IV квартала 2025 г. Замминистра отметил, что, по прогнозу Минэнерго и международных агентств, системный рост цен на уголь начнется только в конце 2026 г. или в 2027 г.
По словам Исламова, вооруженный конфликт на Ближнем Востоке привел к незначительному росту котировок угля на мировом рынке, что не повлияло на российские компании. В то же время рост цен на нефтепродукты по той же причине привел к удорожанию бункеровки судов и, как следствие, резкому увеличению ставок фрахта, отметил чиновник.
По данным Росстата, сальдированный убыток угольной отрасли в 2025 г. составил 408 млрд руб., что в 3,6 раза больше показателя предыдущего года.
Исламов сообщил, что количество убыточных предприятий «стремительно растет». Сейчас в «красной зоне» находятся 62 российских производителя, 20 из них приостановили добычу, в том числе 14 приняли решение о консервации или ликвидации, пояснил замминистра. Кредиторская задолженность отрасли превысила 1,5 трлн руб., добавил он.
При этом значительная часть компаний получила господдержку в виде отсрочки уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов, обратил внимание замминистра. В частности, отсрочку получили 138 компаний, на которые приходится примерно 90% всей добычи угля в стране, пояснил он. Общий объем задолженности по этим платежам на 1 марта составлял примерно 66 млрд руб., сообщил Исламов.
Эти средства остались в компаниях, что позволило предприятиям увеличить ликвидность и сохранить оборотный капитал, отметил чиновник. В условиях антироссийских санкций и вызванного ими усложнения логистики и расчетов компании далеко не сразу получают средства за поставленный на экспорт уголь, пояснил он.
Пресс-служба правительства 24 марта сообщила о продлении срока поддержки организаций российской угольной отрасли. Соответствующее постановление 20 марта подписал премьер Михаил Мишустин. Отсрочка уплаты по НДПИ и страховым взносам будет действовать до 30 апреля 2026 г. включительно. При этом предусмотрена рассрочка платежей: компании смогут погасить задолженность равными частями ежемесячно с мая до конца ноября 2026 г.
Меры поддержки угольных предприятий были введены правительством в июне по поручению президента РФ Владимира Путина, отсрочка действует с 1 июня 2025 г. Изначально она была установлена на срок до 30 ноября 2025 г. включительно, в декабре он был продлен до 28 февраля 2026 г. включительно.
Исламов пояснил, что новых отсрочек не планируется. Получить их смогут те компании, которые подготовят программы финансового оздоровления, отметил он. Предприятия должны будут выполнить ряд условий – в частности, временно отказаться от выплаты дивидендов, уточнил чиновник.
Программы должны быть подготовлены и отправлены в ФНС до конца апреля, добавил он.
В то же время отдельные предприятия смогут получить дополнительные меры поддержки – более длительный период отсрочки и помощь в реструктуризации кредиторской задолженности, отметил замминистра. Для этого компании должны доказать такую необходимость, обратившись в специально созданную подкомиссию по оказанию финансовых мер господдержки. По словам Исламова, комиссия рассмотрела заявки 11 организаций, в которые входят 45 предприятий, документы по 10 организациям находятся «в высокой степени готовности». Готовятся к рассмотрению заявки еще 19 организаций (25 предприятий), уточнил он.
Как писали «Ведомости», рентабельность экспорта угля из России резко снизилась в 2024–2025 гг. из-за падения мировых цен на уголь и роста затрат на транспортировку. Это привело к ухудшению финансовых показателей угольных предприятий. По данным Росстата, доля убыточных компаний в российской угольной отрасли в 2024 г. составила 53%, в 2025 г. она выросла до 66%.
По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в конце декабря 2025 г. цена на энергетический уголь (на него приходится порядка 80% экспорта угля из России) калорийностью 6000 ккал/кг на базисе FOB Дальний Восток составляла $79/т. В Тамани уголь этой калорийности стоил $73/т, в портах Балтийского моря – $68/т. Ключевая ставка Банка России в конце декабря составляла 16%, курс доллара – 78,23 руб. По данным ЦЦИ на 20 марта, экспортная цена на уголь в портах Дальнего Востока составляла $87/т, в Тамани – $78/т, в балтийских портах – $68/т. Ключевая ставка в марте была снижена до 15%, курс доллара на 25 марта составляет 80,96 руб.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты согласны, что в 2026 г. угольная отрасль вновь получит существенный убыток. При этом его фактический размер может быть ниже прогноза Минэнерго, считают они.
Угольщики давно находятся в глубоком кризисе и пока причин для существенного улучшения состояния отрасли нет, отмечает партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. По его мнению, ситуация может измениться только в случае значительного роста цен на уголь на мировом рынке и снижения железнодорожных тарифов.
Убыток отрасли в этом году может вырасти на фоне увеличения операционных издержек – затрат на логистику, оборудование, зарплатного фонда, перечисляет инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Также убыток будет расти из-за снижения спроса на уголь на внутреннем рынке в условиях сокращения его потребления металлургами и необходимости предоставления скидок покупателям за рубежом вследствие усиления конкуренции с компаниями из Индонезии и Австралии, добавляет он.
В этом году отмечается некоторый рост экспортных цен на уголь, ослабление рубля и снижение ключевой ставки, подчеркивает аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. Эти факторы могут замедлить развитие кризиса в угольной отрасли, но выйти из него не позволят, считает эксперт. С ним соглашается советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников.
Господдержка будет, безусловно, полезна для компаний, но не является тем решением, которое позволит преодолеть кризис, считают эксперты. Более значимой мерой могло бы стать временное снижение налоговой нагрузки на отрасль, считают Калачев и Суверов.
По оценке Котова, убыток компаний отрасли в этом году достигнет 500–550 млрд руб. Суверов считает, что на фоне некоторого улучшения макроэкономических условий он составит 500 млрд руб. Шапошников допускает снижение показателя до 300–350 млрд руб.
Убытки угольщиков могут привести к сокращению добычи в стране в этом году, считают эксперты. В прошлом году показатель составил 440 млн т, говорил Исламов в марте в интервью журналу «Эксперт». Годом ранее, по данным Минэнерго, производство угля составляло 443,4 млн т. Таким образом, в 2025 г. показатель снизился примерно на 1%.
В этом году добыча может сократиться на 2–5% до 418–431,2 млн т, считает Суверов. По мнению Котова, добыча составит 436 млн т, т. е. снизится примерно на 1%. Шапошников ожидает сокращения на 1–1,5% до 433,4–435,6 млн т. Экспорт также может незначительно снизиться, полагают эксперты.