Убыток российской угольной отрасли в 2026 году может достичь 576 млрд рублей

По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в конце декабря 2025 г. цена на энергетический уголь (на него приходится порядка 80% экспорта угля из России) калорийностью 6000 ккал/кг на базисе FOB Дальний Восток составляла $79/т. В Тамани уголь этой калорийности стоил $73/т, в портах Балтийского моря – $68/т. Ключевая ставка Банка России в конце декабря составляла 16%, курс доллара – 78,23 руб. По данным ЦЦИ на 20 марта, экспортная цена на уголь в портах Дальнего Востока составляла $87/т, в Тамани – $78/т, в балтийских портах – $68/т. Ключевая ставка в марте была снижена до 15%, курс доллара на 25 марта составляет 80,96 руб.