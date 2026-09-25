Кремль учтет мнение РСПП о критериях для внешнего управления западными активами
Органы власти прислушиваются к мнению Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение разработать критерии передачи собственности зарубежных лиц во временное управление.
«И правительство, и администрация президента, и экономический блок, естественно, всегда внимательно относятся к мнению представителей РСПП и главы РСПП. Конечно, оно будет приниматься во внимание», – сказал он.
23 сентября президент РСПП Александр Шохин заявил, что бизнес выступил с инициативой о разработке четких критериев причин ввода внешнего управления в активах западных компаний. По словам главы РСПП, ключевой критерий сейчас – принадлежность компании резидентам недружественных государств. Сначала такие меры носили зеркальный характер в ответ на действия Евросоюза, теперь следует определить параметры эффективности временных управляющих.
17 сентября президент РФ Владимир Путин передал во временное управление российскую «дочку» Auchan. Тем же указом под управление переданы 67,44% долей «Нестле Кубань», принадлежащие Societe des Produits Nestle S.A., и 32,56% долей Nestle Deutschland AG. Указ главы государства затрагивает 16 российских юрлиц. Компании перешли под управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» с уставным капиталом в 15 000 руб., основанного в октябре 2024 г.