Ozon начал принимать наличные за заказы

«Ozon постоянно работает над совершенствованием клиентского пути, быстрая и удобная оплата товаров – его важная часть. Мы уже предлагаем различные способы на выбор покупателя и теперь добавили возможность расплачиваться наличными, так как видим, что спрос на наличные средства все еще есть, несмотря на развитые цифровые инструменты», – отметили в компании.