Ozon начал принимать наличные за заказы
Оzon добавил оплату наличными для заказов стоимостью до 15 000 руб. Оплатить покупку можно в банкоматах Ozon-банка перед получением товара в пункте выдачи, сообщила «Ведомостям» пресс-служба компании.
«Ozon постоянно работает над совершенствованием клиентского пути, быстрая и удобная оплата товаров – его важная часть. Мы уже предлагаем различные способы на выбор покупателя и теперь добавили возможность расплачиваться наличными, так как видим, что спрос на наличные средства все еще есть, несмотря на развитые цифровые инструменты», – отметили в компании.
Чтобы оплатить заказ, нужно выбрать на экране банкомата сервис «Оплатить заказ», отсканировать штрихкод из приложения и внести сумму. Быть клиентом банка необязательно. Оплата доступна в более чем 1400 банкоматах Ozon-банка в более 170 городах и населенных пунктах России. Банк планирует нарастить сеть до 3000 устройств к концу 2027 г.
Ранее Ozon менял правила постоплаты: в августе 2026 г. компания сообщила, что оплата после получения доступна во всех регионах, но не распространяется на товары, хранящиеся на складах Ozon. В сентябре 2026 г. Ozon вместе с Wildberries и «Яндекс Маркетом» начал принимать цифровые рубли. В феврале 2026 г. банкоматы Ozon-банка начали выдавать дебетовые карты.