Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
AFKS7,079-1,02%CNY Бирж.12,567+0,46%IMOEX2 251,95-0,96%RTSI841,12-0,96%RGBI111,73-0,45%RGBITR765,84-0,33%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Ozon начал принимать наличные за заказы

Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Оzon добавил оплату наличными для заказов стоимостью до 15 000 руб. Оплатить покупку можно в банкоматах Ozon-банка перед получением товара в пункте выдачи, сообщила «Ведомостям» пресс-служба компании.

«Ozon постоянно работает над совершенствованием клиентского пути, быстрая и удобная оплата товаров – его важная часть. Мы уже предлагаем различные способы на выбор покупателя и теперь добавили возможность расплачиваться наличными, так как видим, что спрос на наличные средства все еще есть, несмотря на развитые цифровые инструменты», – отметили в компании.

Чтобы оплатить заказ, нужно выбрать на экране банкомата сервис «Оплатить заказ», отсканировать штрихкод из приложения и внести сумму. Быть клиентом банка необязательно. Оплата доступна в более чем 1400 банкоматах Ozon-банка в более 170 городах и населенных пунктах России. Банк планирует нарастить сеть до 3000 устройств к концу 2027 г.

Ранее Ozon менял правила постоплаты: в августе 2026 г. компания сообщила, что оплата после получения доступна во всех регионах, но не распространяется на товары, хранящиеся на складах Ozon. В сентябре 2026 г. Ozon вместе с Wildberries и «Яндекс Маркетом» начал принимать цифровые рубли. В феврале 2026 г. банкоматы Ozon-банка начали выдавать дебетовые карты.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь