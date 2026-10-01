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Главная / Бизнес /

Число туристов из России в Гонконге за год выросло почти на 70%

Ксения Наумчик
Juliia Abramova / Unsplash
Juliia Abramova / Unsplash

Гонконг за первые восемь месяцев 2026 г. посетил 161 941 турист из России, что на 69,7% больше показателя за аналогичный период 2025 г. Об этом ТАСС заявил генеральный консул РФ в Гонконге Анатолий Каргаполов.

Только в августе в специальный административный район КНР приехали 18 506 россиян. По сравнению с августом 2025 г. турпоток вырос на 104,3% – тогда Гонконг посетили 9057 туристов из России.

Каргаполов сообщил об этих показателях по итогам официального мероприятия в Гонконге, посвященного 77-й годовщине образования КНР. Генконсул принял участие в церемонии поднятия флага на площади Золотой баугинии рядом с Гонконгским выставочным центром в районе Ваньчай.

Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНР Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования республики. Он заявил, что под руководством Си Китай демонстрирует «впечатляющие успехи в социально-экономической и научно-технической сферах, вносит весомый конструктивный вклад в решение важнейших вопросов региональной и глобальной повестки дня». По словам российского лидера, отношения между Москвой и Пекином находятся на беспрецедентно высоком уровне. Планомерно реализуются крупные совместные проекты на разных направлениях, координируются усилия в международных делах в интересах более справедливого, многополярного миропорядка.

25 сентября ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко писал, что Москва и Пекин обсуждают разрешение посещать КНР на личных машинах. Китай ввел безвизовый режим в отношении граждан РФ с 15 сентября 2025 г.. Он должен был действовать один год, но в мае в МИД КНР объявили, что его продлят до 31 декабря 2027 г. Россия также ввела безвизовый порядок с КНР, в июле президент РФ Владимир Путин продлил срок его действия до конца 2027 г.

В I квартале 2026 г. замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков рассказал, что число взаимных туристических поездок между Россией и Китаем достигло 825 000 – это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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