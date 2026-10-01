Число туристов из России в Гонконге за год выросло почти на 70%

25 сентября ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко писал, что Москва и Пекин обсуждают разрешение посещать КНР на личных машинах. Китай ввел безвизовый режим в отношении граждан РФ с 15 сентября 2025 г.. Он должен был действовать один год, но в мае в МИД КНР объявили, что его продлят до 31 декабря 2027 г. Россия также ввела безвизовый порядок с КНР, в июле президент РФ Владимир Путин продлил срок его действия до конца 2027 г.