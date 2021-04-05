Как договориться о длительном отпуске

Как договориться о длительном отпускеЧтобы это устроило работодателя, непосредственного начальника и коллег
Когда у кого-то из близких возникли проблемы со здоровьем и требуется ваша помощь, когда вы хотите вернуться к учебе или нужно на время уйти с работы по другим личным причинам, вам придется просить об отпуске.
Перспектива пугает. Как отреагирует начальник? Какова политика компании на этот счет? Можно ли попросить всего месяц – или возможно сделать перерыв на год? Как это скажется на вашей карьере в организации?
Однако о длинном отпуске вполне реально договориться – и так, чтобы это устроило вас, вашу компанию и даже вашего начальника и коллег.
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