Почему в пандемию тайм-менеджмент не спасает

Очень часто источником стресса становится постоянно преследующее чувство нехватки времени. В ответ многие из нас обращаются к тайм-менеджменту. Мы стараемся втиснуть часовые встречи в полчаса, проводя их «более эффективно», или вставляем мелкие задачи в промежутки в календаре, чтобы минимизировать непродуктивное время. Однако, как это ни парадоксально, тайм-менеджмент часто не смягчает стресс. Становясь более эффективными, мы освобождаем время для новых задач и испытываем еще большее напряжение. Когда мы чувствуем себя перегруженными, лучше разобраться с первопричинами: объемами задач, решений и отвлекающих факторов.