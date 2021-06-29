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Почему в пандемию тайм-менеджмент не спасает

И как поменять свои подходы к планированию
Ведомости
Варвара Гранкова

Очень часто источником стресса становится постоянно преследующее чувство нехватки времени. В ответ многие из нас обращаются к тайм-менеджменту. Мы стараемся втиснуть часовые встречи в полчаса, проводя их «более эффективно», или вставляем мелкие задачи в промежутки в календаре, чтобы минимизировать непродуктивное время. Однако, как это ни парадоксально, тайм-менеджмент часто не смягчает стресс. Становясь более эффективными, мы освобождаем время для новых задач и испытываем еще большее напряжение. Когда мы чувствуем себя перегруженными, лучше разобраться с первопричинами: объемами задач, решений и отвлекающих факторов.

Парадокс удаленки

Переход к удаленной работе в связи с пандемией COVID-19 представляет собой интересный естественный эксперимент, который иллюстрирует парадокс тайм-менеджмента. Более 75% опрошенных сообщают, что работа из дома экономит им время, особенно за счет поездок в офис и обратно и командировок, а около половины сотрудников на удаленке говорят, что у них повысилась продуктивность.

Несмотря на сообщения об экономии времени и повышении продуктивности, данные компании Atlassian, занимающейся разработкой корпоративного программного обеспечения, показывают, что средняя продолжительность рабочего дня увеличилась на 30 минут во всем мире, что противоречит более продуктивному использованию времени. Дело осложняется тем, что дополнительные 30 минут вычитаются из свободного вечернего времени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных