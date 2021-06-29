Почему в пандемию тайм-менеджмент не спасает

Почему в пандемию тайм-менеджмент не спасаетИ как поменять свои подходы к планированию
Очень часто источником стресса становится постоянно преследующее чувство нехватки времени. В ответ многие из нас обращаются к тайм-менеджменту. Мы стараемся втиснуть часовые встречи в полчаса, проводя их «более эффективно», или вставляем мелкие задачи в промежутки в календаре, чтобы минимизировать непродуктивное время. Однако, как это ни парадоксально, тайм-менеджмент часто не смягчает стресс. Становясь более эффективными, мы освобождаем время для новых задач и испытываем еще большее напряжение. Когда мы чувствуем себя перегруженными, лучше разобраться с первопричинами: объемами задач, решений и отвлекающих факторов.
Парадокс удаленки
Переход к удаленной работе в связи с пандемией COVID-19 представляет собой интересный естественный эксперимент, который иллюстрирует парадокс тайм-менеджмента. Более 75% опрошенных сообщают, что работа из дома экономит им время, особенно за счет поездок в офис и обратно и командировок, а около половины сотрудников на удаленке говорят, что у них повысилась продуктивность.
Несмотря на сообщения об экономии времени и повышении продуктивности, данные компании Atlassian, занимающейся разработкой корпоративного программного обеспечения, показывают, что средняя продолжительность рабочего дня увеличилась на 30 минут во всем мире, что противоречит более продуктивному использованию времени. Дело осложняется тем, что дополнительные 30 минут вычитаются из свободного вечернего времени.