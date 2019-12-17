Григорий Седов стал управляющим директором в «Ренессанс капитале»

Седов окончил Финансовую академию при правительстве России по специальности «финансы и кредит» и программу подготовки менеджеров в Гарвардской школе бизнеса. До прихода в «Ренессанс капитал» он занимал должность заместителя генерального директора в компании «Атон», где также руководил бизнесом по работе с частными клиентами.