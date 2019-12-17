Харлашкин назначен и. о. гендиректора «Метростроя»

Сергей закончил Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище им. Ленинского комсомола, Военную академию им. Дзержинского, Высшую коммерческую школу и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России. В 1978–1994 гг. служил в Вооруженных силах. Затем возглавлял автодорожное предприятие Подмосковья ГП «Высоковский автодор». В 2006 г. основал «Московский областной дорожный центр». Позднее был гендиректором ЗАО «Фирма «Мосводоканалстрой» и ОАО «Мосавтодор и партнеры». С 2014 г. занимает пост председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.