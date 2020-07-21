Людмила Смирнова назначена вице-президентом и главным финдиректором «Билайна»
Людмила Смирнова назначена новым вице-президентом и главным финансовым директором «Билайна», сообщила пресс-служба компании. Ранее эту должность занимал Андрей Ларкин, который был назначен на нее в начале 2018 г.
Людмила закончила факультет управления Российского государственного гуманитарного университета. Кроме того, прошла обучение ряда специализированных программ по оценке инвестиций, стратегическому управлению и планированию, а также эффективному управлению. До нового назначения она на протяжении трех лет занимала должность главы департамента финансов в «Лаборатории Касперского». Ранее пять лет работала финансовым директором Tele2 Россия. К команде «Билайна» Людмила присоединилась в июле 2020 г. в качестве исполнительного вице-президента.