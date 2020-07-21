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Людмила Смирнова назначена вице-президентом и главным финдиректором «Билайна»

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Людмила Смирнова назначена новым вице-президентом и главным финансовым директором «Билайна», сообщила пресс-служба компании. Ранее эту должность занимал Андрей Ларкин, который был назначен на нее в начале 2018 г.

Людмила закончила факультет управления Российского государственного гуманитарного университета. Кроме того, прошла обучение ряда специализированных программ по оценке инвестиций, стратегическому управлению и планированию, а также эффективному управлению. До нового назначения она на протяжении трех лет занимала должность главы департамента финансов в «Лаборатории Касперского». Ранее пять лет работала финансовым директором Tele2 Россия. К команде «Билайна» Людмила присоединилась в июле 2020 г. в качестве исполнительного вице-президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных