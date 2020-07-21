Азер Муталим оглы Талыбов стал председателем правления Росэксимбанка

Российский экспортный центр является государственным институтом поддержки несырьевого экспорта из России, который призван предоставлять российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. В группу центра входят Росэксимбанк и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций. Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк был создан в 1994 г.