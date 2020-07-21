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Азер Муталим оглы Талыбов стал председателем правления Росэксимбанка

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Азер Муталим оглы Талыбов назначен председателем правления Росэксимбанка, входящего в группу Российский экспортный центр (РЭЦ), говорится в сообщении организации.

Талыбов работал в министерстве экономического развития с 2002 г. С 2008 по 2012 г. занимал пост помощника министра экономического развития. Позднее был назначен руководителем аппарата помощника президента России. В 2013-2017 гг. руководил секретариатом председателя Банка России. До нового назначения Талыбов занимал должность заместителя министра экономического развития России. 

Российский экспортный центр является государственным институтом поддержки несырьевого экспорта из России, который призван предоставлять российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. В группу центра входят Росэксимбанк и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций. Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк был создан в 1994 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных