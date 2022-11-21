Россияне рассказали о страхах перед выходом на новую работу
Россияне перед выходом на новое место работы чаще всего опасаются, что не смогут справиться с новыми задачами, следует из результатов совместного исследования «Сбера» и «Работа.ру». В опросе приняли участие сотрудники 335 российских предприятий среднего и крупного бизнеса.
О подобных страхах рассказали 51% опрошенных сотрудников, еще 46% отметили, что опасались на новом месте несоответствия заявленного уровня заработка фактическому. Авторы исследования подчеркнули, что чаще остальных такие опасения присущи сотрудникам отделов продаж, где им на собеседовании могут пообещать максимально возможный заработок, практически недостижимый на практике.
Аналитики также пришли к выводу, что эти и другие страхи, например, опасения не сработаться с коллективом и руководителем, свойственны в большей степени молодежи, чем сотрудникам в возрасте 35-50 лет. Это означает, что на испытательном сроке молодой сотрудник будет испытывать больший стресс, что потребует внимания руководства компании.
У большинства (39%) респондентов период обучения на новом месте длился от недели до месяца, еще у 37% – не более недели. Большинство (73%) сотрудников на новой работе в этот период чередовали теорию и практику, 57% наблюдали за действиями своих более опытных коллег. Еще 47% помогали наставники или руководители, но лишь у 38% респондентов был официально закреплённый за ними сотрудник. Самыми эффективными методами обучения опрошенные назвали наблюдение за работой коллег и личные беседы.
«Опыт "Сбера" говорит о том, что новички, которые регулярно встречаются с руководителем и бывают на общих совещаниях команды, осваиваются на новом месте намного быстрее, чем те, кто не контактирует с начальством или делает это нерегулярно», – заявила начальник Центра адаптации, наставничества «Сбера» Екатерина Подвальная.
По словам директора по аналитике и Data Science «Работа.ру» Елены Артемьевой, для того, чтобы задать правильный настрой для периода адаптации нового сотрудника полезным может оказаться выделение для него наставника, знакомство с коллегами, отсутствие бумажной волокиты, наличие готового рабочего места, а также соответствие обещанных на собеседовании условий реальным.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса