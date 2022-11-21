Россияне рассказали о страхах перед выходом на новую работу

У большинства (39%) респондентов период обучения на новом месте длился от недели до месяца, еще у 37% – не более недели. Большинство (73%) сотрудников на новой работе в этот период чередовали теорию и практику, 57% наблюдали за действиями своих более опытных коллег. Еще 47% помогали наставники или руководители, но лишь у 38% респондентов был официально закреплённый за ними сотрудник. Самыми эффективными методами обучения опрошенные назвали наблюдение за работой коллег и личные беседы.