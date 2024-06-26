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Путин переназначил Шувалова главой ВЭБ.РФ

Ведомости

Игорь Шувалов переназначен председателем госкорпорации ВЭБ.РФ еще на пять лет. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

«Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации развития ВЭБ.РФ сроком на пять лет», – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Полномочия продлены досрочно. В июле 2021 г. Путин переназначал Шувалова главой ВЭБа до 2026 г.

Игорь Шувалов возглавляет ВЭБ.РФ с 2018 г. До этого в течение 10 лет работал первым заместителем председателя правительства. С 2003 по 2008 г. занимал разные должности в администрации президента.

ВЭБ.РФ фокусируется на развитии инфраструктуры, промышленности, укреплении технологического потенциала и повышении качества жизни людей. С 2018 г. объем ежегодных выдач кредитов и гарантий госкорпорации для инвестпроектов вырос со 100 млрд до 300 млрд руб. и выше, отметили в пресс-службе ВЭБа.

Сейчас объем активов и гарантийного портфеля госкорпорации составляет 7 трлн руб. В 2020 г. в периметр координации ВЭБ.РФ передали 12 институтов развития, образовавших единую группу. В рамках нее до 2030 г. планируется привлечь в экономику не менее 30 трлн руб.

Один из инструментов госкорпорации – «Фабрика проектного финансирования». В июне 2024 г. Путин предложил поэтапно увеличить лимиты программы. На первом этапе планируется нарастить лимит до 600 млрд руб. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство расширит поддержку «Фабрики проектного финансирования». Увеличение лимита на первом этапе позволит поддержать проекты реального сектора на сумму до 6 трлн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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