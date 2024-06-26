Путин переназначил Шувалова главой ВЭБ.РФ
«Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации развития ВЭБ.РФ сроком на пять лет», – говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Полномочия продлены досрочно. В июле 2021 г. Путин переназначал Шувалова главой ВЭБа до 2026 г.
Игорь Шувалов возглавляет ВЭБ.РФ с 2018 г. До этого в течение 10 лет работал первым заместителем председателя правительства. С 2003 по 2008 г. занимал разные должности в администрации президента.
ВЭБ.РФ фокусируется на развитии инфраструктуры, промышленности, укреплении технологического потенциала и повышении качества жизни людей. С 2018 г. объем ежегодных выдач кредитов и гарантий госкорпорации для инвестпроектов вырос со 100 млрд до 300 млрд руб. и выше, отметили в пресс-службе ВЭБа.
Сейчас объем активов и гарантийного портфеля госкорпорации составляет 7 трлн руб. В 2020 г. в периметр координации ВЭБ.РФ передали 12 институтов развития, образовавших единую группу. В рамках нее до 2030 г. планируется привлечь в экономику не менее 30 трлн руб.
Один из инструментов госкорпорации – «Фабрика проектного финансирования». В июне 2024 г. Путин предложил поэтапно увеличить лимиты программы. На первом этапе планируется нарастить лимит до 600 млрд руб. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство расширит поддержку «Фабрики проектного финансирования». Увеличение лимита на первом этапе позволит поддержать проекты реального сектора на сумму до 6 трлн руб.