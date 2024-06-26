Путин переназначил Шувалова главой ВЭБ.РФ

Сейчас объем активов и гарантийного портфеля госкорпорации составляет 7 трлн руб. В 2020 г. в периметр координации ВЭБ.РФ передали 12 институтов развития, образовавших единую группу. В рамках нее до 2030 г. планируется привлечь в экономику не менее 30 трлн руб.