Мишустин: правительство расширит поддержку Фабрики проектного финансирования

По его словам, механизм программы позволяет зафиксировать для инвесторов комфортный уровень процентных расходов, что сильно востребовано в период высокой ключевой ставки. С применением этого инструмента реализуются уже более 30 инициатив стоимостью порядка 2 трлн руб., сейчас одобрены еще 9 проектов.