Мишустин: правительство расширит поддержку Фабрики проектного финансирования
Правительство РФ расширит поддержку программы «Фабрика проектного финансирования», заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании кабмина по поручениям, озвученным президентом на ПМЭФ-2024.
По его словам, механизм программы позволяет зафиксировать для инвесторов комфортный уровень процентных расходов, что сильно востребовано в период высокой ключевой ставки. С применением этого инструмента реализуются уже более 30 инициатив стоимостью порядка 2 трлн руб., сейчас одобрены еще 9 проектов.
Мишустин уточнил, что на первом этапе лимит программы будет увеличен на 100 млрд руб. и составит 600 млрд руб. Это позволит поддержать проекты реального сектора на сумму до 6 трлн руб.
«Все поручения президента должны быть исполнены в срок и в полном объеме. И по курируемым направлениям – просьба внимательно контролировать, как идет эта работа», – подчеркнул премьер-министр.
В настоящий момент в рамках механизма одобрено 40 проектов общей стоимостью 3,9 трлн руб., объем синдицированных кредитов составил 2,6 трлн руб., участие ВЭБ.РФ – 670 млрд руб. Из их числа по 31 проекту заключены договоры синдицированного кредита, участники выполняют принятые обязательства, деньги направляются в проекты.
6 июня первый замминистра экономического развития Илья Торосов сообщил «Ведомостям», что в настоящее время в портфеле Фабрики 31 проект с общим объемом инвестиций 2,1 трлн руб. В стадии подписания еще девять проектов на 1,8 трлн руб.