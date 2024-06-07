Наращивание Фабрики ВЭБа до 600 млрд рублей позволит привлечь до 2,5 трлн рублей

6 июня первый замминистра экономического развития Илья Торосов сообщил «Ведомостям», что в настоящее время в портфеле Фабрики 31 проект с общим объемом инвестиций 2,1 трлн руб. В стадии подписания еще девять проектов на 1,8 трлн руб.