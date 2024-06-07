Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Наращивание Фабрики ВЭБа до 600 млрд рублей позволит привлечь до 2,5 трлн рублей

Ведомости

Увеличение программы Фабрика проектного финансирования до 600 млрд руб. вместе с доступным оставшимся лимитом позволит дополнительно привлечь до 2,5 трлн руб. синдицированного кредитования от ВЭБ.РФ и банков-партнеров, заявил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун.

По его словам, в настоящий момент в рамках механизма одобрено 40 проектов общей стоимостью 3,9 трлн руб., объем синдицированных кредитов составил 2,6 трлн руб., участие ВЭБ.РФ – 670 млрд руб. Из их числа по 31 проекту заключены договоры синдицированного кредита, участники выполняют принятые обязательства, деньги направляются в проекты.

Проекты реализуются по направлениям металлургии, химии, нефтегазохимии, атомной промышленности, энергетики, портовой и транспортной инфраструктуры и т. д. На 1 июня 2024 г. участники синдикатов направили в проекты 761,7 млрд руб., из них выдачи ВЭБ.РФ составили 168 млрд руб.

«Важно, что выданные кредиты помогают появляться новым производствам и объектам инфраструктуры», – отметил Корсун.

Он добавил, что девять проектов уже выпустили и отгрузили первую продукцию, обслужили пассажиров в новых терминалах аэропортов и пропустили первые автомобили по новой современной трассе.

Зампред ВЭБ.РФ уточнил, что 30 проектов общей стоимостью более 4,6 трлн руб. и объемом синдикатов 3,5 трлн руб. находятся в высокой степени готовности и должны быть одобрены до конца этого года.

6 июня первый замминистра экономического развития Илья Торосов сообщил «Ведомостям», что в настоящее время в портфеле Фабрики 31 проект с общим объемом инвестиций 2,1 трлн руб. В стадии подписания еще девять проектов на 1,8 трлн руб.

В прошлом году во время ПМЭФа президент России Владимир Путин поручил выделить на Фабрику проектного финансирования 120 млрд руб. из ФНБ. «Такая мера обеспечит дополнительное кредитование востребованных инициатив, проектов в объеме порядка полутриллиона рублей», – говорил он тогда.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных