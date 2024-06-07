Наращивание Фабрики ВЭБа до 600 млрд рублей позволит привлечь до 2,5 трлн рублей
Увеличение программы Фабрика проектного финансирования до 600 млрд руб. вместе с доступным оставшимся лимитом позволит дополнительно привлечь до 2,5 трлн руб. синдицированного кредитования от ВЭБ.РФ и банков-партнеров, заявил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун.
По его словам, в настоящий момент в рамках механизма одобрено 40 проектов общей стоимостью 3,9 трлн руб., объем синдицированных кредитов составил 2,6 трлн руб., участие ВЭБ.РФ – 670 млрд руб. Из их числа по 31 проекту заключены договоры синдицированного кредита, участники выполняют принятые обязательства, деньги направляются в проекты.
Проекты реализуются по направлениям металлургии, химии, нефтегазохимии, атомной промышленности, энергетики, портовой и транспортной инфраструктуры и т. д. На 1 июня 2024 г. участники синдикатов направили в проекты 761,7 млрд руб., из них выдачи ВЭБ.РФ составили 168 млрд руб.
«Важно, что выданные кредиты помогают появляться новым производствам и объектам инфраструктуры», – отметил Корсун.
Он добавил, что девять проектов уже выпустили и отгрузили первую продукцию, обслужили пассажиров в новых терминалах аэропортов и пропустили первые автомобили по новой современной трассе.
Зампред ВЭБ.РФ уточнил, что 30 проектов общей стоимостью более 4,6 трлн руб. и объемом синдикатов 3,5 трлн руб. находятся в высокой степени готовности и должны быть одобрены до конца этого года.
6 июня первый замминистра экономического развития Илья Торосов сообщил «Ведомостям», что в настоящее время в портфеле Фабрики 31 проект с общим объемом инвестиций 2,1 трлн руб. В стадии подписания еще девять проектов на 1,8 трлн руб.
В прошлом году во время ПМЭФа президент России Владимир Путин поручил выделить на Фабрику проектного финансирования 120 млрд руб. из ФНБ. «Такая мера обеспечит дополнительное кредитование востребованных инициатив, проектов в объеме порядка полутриллиона рублей», – говорил он тогда.