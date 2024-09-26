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Бывший гендиректор «Коммерсанта» Желонкин стал советником министра просвещения

Ведомости

Бывший генеральный директор издательского дома «Коммерсантъ» Владимир Желонкин назначен на должность советника министра просвещения РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

О возможном назначении Желонкина в Минпросвещения писали «Ведомости» со ссылкой на источники.

9 августа генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ» после ухода Желонкина назначили Романа Уманского.

Желонкин работал президентом издательского дома с 2013 г., в 2016 г. занял пост генерального директора. В 2018 г. после выборов президента сменил Сергея Яковлева на посту главного редактора ИД «Коммерсантъ». 28 июня 2024 г. главным редактором газеты «Коммерсантъ» и шеф-редактором ИД был назначен Михаил Лукин. После этого собеседники «Ведомостей» заявляли, что Желонкин проработает гендиректором еще «около двух месяцев».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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