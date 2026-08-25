Путин сменил посла России в Ираке
Президент России Владимир Путин освободил Эльбруса Кутрашева от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Ираке. На его место назначен дипломат Тимур Печаткин. Соответствующие указы подписал глава государства.
Кутрашев возглавлял российскую дипмиссию в Ираке с апреля 2021 г. До этого он работал в департаменте Ближнего Востока и Северной Африки МИД России, а в 2015–2018 гг. занимал должность советника-посланника российского посольства в Сирии.
Печаткин, в свою очередь, занимал должность заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ. Ранее он работал в российском посольстве в Сирии, в частности был пресс-атташе дипмиссии в Дамаске.
Печаткин также является кандидатом исторических наук. Его диссертация посвящена истории советско-саудовских и российско-саудовских отношений в контексте региональных и международных процессов в 1924–2011 гг.
В начале августа Путин назначил дипломата Дмитрия Догадкина послом в Сирии.