Путин сменил посла России в Ираке

Кутрашев возглавлял российскую дипмиссию в Ираке с апреля 2021 г. До этого он работал в департаменте Ближнего Востока и Северной Африки МИД России, а в 2015–2018 гг. занимал должность советника-посланника российского посольства в Сирии.