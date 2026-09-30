Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,526+0,46%NKNC45,05-0,33%VEON-RX68,8-1,01%IMOEX2 255,15-0,34%RTSI841,45-0,34%RGBI111,29+0,13%RGBITR763,39+0,16%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Карьера /

Экс-глава Дагестана Меликов стал сенатором от Брянской области

Ксения Наумчик
Егор Алеев/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук назначил бывшего главу Дагестана Сергея Меликова сенатором – представителем исполнительного органа власти региона. Указ опубликован на сайте правительства Брянской области.

Полномочия сенатора Меликова вступили в силу 29 сентября. Одновременно прекращены полномочия Вадима Деньгина, ранее представлявшего в Совете Федерации исполнительный орган власти Брянской области.

О том, что Меликов может стать сенатором, писали «Ведомости» 17 июля. 3 мая президент Владимир Путин объявил о смене главы Дагестана. Глава государства в Кремле встретился с депутатами Госдумы от Дагестана и заксобрания региона. На этой встрече он объявил, что Меликов многое сделал для региона, но переходит на другую работу. Глава народного собрания Дагестана Заур Аскендеров тогда же предложил на пост главы региона председателя регионального верховного суда Федора Щукина, а на пост председателя правительства – бывшего замполпреда президента на Дальнем Востоке Магомеда Рамазанова. Путин предложение поддержал.

4 мая Путин подписал указ о назначении Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

Меликов родился 12 сентября 1965 г. в Орехово-Зуеве Московской области. Он возглавлял Дагестан с 5 октября 2020 г. по 4 мая 2026 г., до октября 2021 г. – в статусе врио. До назначения главой Дагестана Меликов в разные годы был сенатором, первым заместителем директора Росгвардии и полномочным представителем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. Также он проходил военную службу во внутренних войсках МВД СССР и России.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь