Экс-глава Дагестана Меликов стал сенатором от Брянской области

О том, что Меликов может стать сенатором, писали «Ведомости» 17 июля. 3 мая президент Владимир Путин объявил о смене главы Дагестана. Глава государства в Кремле встретился с депутатами Госдумы от Дагестана и заксобрания региона. На этой встрече он объявил, что Меликов многое сделал для региона, но переходит на другую работу. Глава народного собрания Дагестана Заур Аскендеров тогда же предложил на пост главы региона председателя регионального верховного суда Федора Щукина, а на пост председателя правительства – бывшего замполпреда президента на Дальнем Востоке Магомеда Рамазанова. Путин предложение поддержал.