Экс-глава Дагестана Меликов стал сенатором от Брянской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук назначил бывшего главу Дагестана Сергея Меликова сенатором – представителем исполнительного органа власти региона. Указ опубликован на сайте правительства Брянской области.
Полномочия сенатора Меликова вступили в силу 29 сентября. Одновременно прекращены полномочия Вадима Деньгина, ранее представлявшего в Совете Федерации исполнительный орган власти Брянской области.
О том, что Меликов может стать сенатором, писали «Ведомости» 17 июля. 3 мая президент Владимир Путин объявил о смене главы Дагестана. Глава государства в Кремле встретился с депутатами Госдумы от Дагестана и заксобрания региона. На этой встрече он объявил, что Меликов многое сделал для региона, но переходит на другую работу. Глава народного собрания Дагестана Заур Аскендеров тогда же предложил на пост главы региона председателя регионального верховного суда Федора Щукина, а на пост председателя правительства – бывшего замполпреда президента на Дальнем Востоке Магомеда Рамазанова. Путин предложение поддержал.
4 мая Путин подписал указ о назначении Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана.
Меликов родился 12 сентября 1965 г. в Орехово-Зуеве Московской области. Он возглавлял Дагестан с 5 октября 2020 г. по 4 мая 2026 г., до октября 2021 г. – в статусе врио. До назначения главой Дагестана Меликов в разные годы был сенатором, первым заместителем директора Росгвардии и полномочным представителем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. Также он проходил военную службу во внутренних войсках МВД СССР и России.