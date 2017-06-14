Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Здоровое банкротство

У должников может появиться альтернатива банкротству

Проект, предлагающий новую процедуру реструктуризации, внесен в правительство

Законопроект, позволяющий компаниям, столкнувшимся с угрозой банкротства, сохранить бизнес, внесен в правительство, сообщил «Интерфакс» и подтвердили «Ведомостям» федеральный чиновник и сотрудник крупного банка. Дальше он будет обсуждаться в правительстве, говорит представитель Минэкономразвития.

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