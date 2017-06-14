У должников может появиться альтернатива банкротству

Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Здоровое банкротство

У должников может по­явиться альтернатива банкротству – реструктуризация долгов Е. Разумный / Ведомости

Законопроект, позволяющий компаниям, столкнувшимся с угрозой банкротства, сохранить бизнес, внесен в правительство, сообщил «Интерфакс» и подтвердили «Ведомостям» федеральный чиновник и сотрудник крупного банка. Дальше он будет обсуждаться в правительстве, говорит представитель Минэкономразвития.