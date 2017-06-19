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Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Максим Орешкин назначил дивиденды

Орешкин предлагает новый подход к сбору дивидендов

Проводить независимую экспертизу инвестпрограмм госкомпаний, а у госбанков забирать максимум

Бюджет недобирает дивидендов от госкомпаний. На 2016 г. норматив для них был 50% по МСФО или РСБУ (большей из двух величин), но многие добились исключений. Чтобы не повторять этого, Минэкономразвития разработало дифференцированный подход к дивидендам: для тарифных госкомпаний; для госкомпаний с большими инвестпрограммами; для госбанков, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник и подтвердил министр экономического развития Максим Орешкин: предложения обсуждаются в министерстве.

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