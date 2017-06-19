Орешкин предлагает новый подход к сбору дивидендов

Министр экономического развития собирается включить красный свет излишним расходам госкомпаний, чтобы заставить их платить в бюджет больше Евгений Разумный / Ведомости

Бюджет недобирает дивидендов от госкомпаний. На 2016 г. норматив для них был 50% по МСФО или РСБУ (большей из двух величин), но многие добились исключений. Чтобы не повторять этого, Минэкономразвития разработало дифференцированный подход к дивидендам: для тарифных госкомпаний; для госкомпаний с большими инвестпрограммами; для госбанков, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник и подтвердил министр экономического развития Максим Орешкин: предложения обсуждаются в министерстве.