Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Максим Орешкин назначил дивиденды
Орешкин предлагает новый подход к сбору дивидендов
Проводить независимую экспертизу инвестпрограмм госкомпаний, а у госбанков забирать максимум
- Маргарита Папченкова,
- Эмма Терченко
- / Ведомости
Министр экономического развития собирается включить красный свет излишним расходам госкомпаний, чтобы заставить их платить в бюджет больше
Евгений Разумный / Ведомости
Бюджет недобирает дивидендов от госкомпаний. На 2016 г. норматив для них был 50% по МСФО или РСБУ (большей из двух величин), но многие добились исключений. Чтобы не повторять этого, Минэкономразвития разработало дифференцированный подход к дивидендам: для тарифных госкомпаний; для госкомпаний с большими инвестпрограммами; для госбанков, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник и подтвердил министр экономического развития Максим Орешкин: предложения обсуждаются в министерстве.
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