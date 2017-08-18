Мировая экономика

Великобритания возобновила бурение сланцевых месторождений

Но геологи считают потенциал добычи сланцевого газа в стране «преувеличенным»

В Великобритании впервые за шесть лет началось бурение скважины на сланцевом месторождении. Этим неподалеку от Блэкпула, графство Ланкашир, занялась компания Cuadrilla. Власти страны надеются повторить сланцевую революцию, произошедшую в США. Однако геологи спорят о том, как много газа можно добыть таким образом в Великобритании.

Ожидается, что вертикальная скважина достигнет глубины 3,5 км. Она позволит Cuadrilla определить, на каком уровне бурить две горизонтальные скважины, первые такого рода в Великобритании. Их бурение планируется завершить до конца этого года. Эти горизонтальные скважины будут использоваться для фрекинга — гидроразрыва пласта с помощью закачиваемых под высоким давлением воды, песка и химикатов с целью высвободить оттуда газ.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике