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Великобритания возобновила бурение сланцевых месторождений Gareth Fuller / Reuters

В Великобритании впервые за шесть лет началось бурение скважины на сланцевом месторождении. Этим неподалеку от Блэкпула, графство Ланкашир, занялась компания Cuadrilla. Власти страны надеются повторить сланцевую революцию, произошедшую в США. Однако геологи спорят о том, как много газа можно добыть таким образом в Великобритании.

Ожидается, что вертикальная скважина достигнет глубины 3,5 км. Она позволит Cuadrilla определить, на каком уровне бурить две горизонтальные скважины, первые такого рода в Великобритании. Их бурение планируется завершить до конца этого года. Эти горизонтальные скважины будут использоваться для фрекинга — гидроразрыва пласта с помощью закачиваемых под высоким давлением воды, песка и химикатов с целью высвободить оттуда газ.