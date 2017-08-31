Индексация зарплат бюджетникам и нефть ускорят экономику

Ускорение экономики связано с пересмотром цен на нефть и ростом номинальных зарплат, следует из расчетов Минэкономразвития Евгений Разумный / Ведомости

В ближайшие три года экономика России ежегодно будет расти быстрее чем на 2%, следует из обновленного прогноза Минэкономразвития на 2018–2020 гг. Ранее министерство ждало, что после восстановительного роста на 2% в 2017 г. экономика опустится на инерционную траекторию 1,5%-ного роста.

Теперь министерство ждет, что в 2017 г. ВВП достигнет 2,1% (против 2% в апрельском прогнозе), а затем будет держаться на этом уровне, прибавляя по 0,1 п. п. ежегодно и к 2020 г. достигнет 2,3%. В целевом прогнозе в 2019–2020 гг. рост будет сильнее и к 2020 г. его темпы превысят среднемировые. Основой для бюджета станет базовый, консервативный вариант прогноза, заявил в среду премьер Дмитрий Медведев (цитата по «Интерфаксу»).

Такое ускорение экономики связано с пересмотром цен на нефть и ростом номинальных зарплат, следует из расчетов Минэкономразвития. По сравнению с прошлым прогнозом концу 2017 г. цена на нефть достигнет $49/барр. (против $45,6/барр.), а в 2018 г. - снизится до $43,8/барр., что все равно выше апрельского прогноза в $40,8/барр. Прогноз на 2019-2020 гг. остался неизменным. Вместе с ценой на нефть пересмотрен и прогноз по курсу рубля - на конец 2017 г. он повышен до 63 руб./$ с прежних 68 руб./$, а на конец 2020 г. - до 68,9 руб./$ с 73,8 руб./$.

Быстрее будут расти номинальные зарплаты - в 2017 г. на 7,2% по сравнению с 5,4% в апрельском прогнозе, а в 2018 г. подскочат до 8%, что подтолкнет рост реальных доходов населения. В 2018 г. они вырастут сразу до 2,1% в 2018 г. с 1,2% в 2017 г., но уже в 2019-2020 гг. вновь вернутся к тем же значениям - 1,1% и 1,2% соотвественно. Пройдет полная индексация зарплат бюджетникам в соответствии с поручением президента, пояснил министр экономического развития Максим Орешкин. В июне президент Владимир Путин поручил продумать индексацию зарплат «неуказанных» бюджетников на инфляцию. Она коснется около 5,8 млн работников, оценивал Минтруд.

Орешкин связывает пересмотр прогноза в первую очередь с восстановлением инвестиционной активности. По обновленному прогнозу, в 2017 г. инвестиции вырастут на 4,1% (против ожидавшихся ранее 2%), а к 2020 г. достигнут 5,7%. За первое полугодие 2017 г. инвестиции выросли на 4,8%, сообщал Росстат, но факторы, обеспечившие этот бум, уже сходят на нет, предупреждал Центробанк. Скачок был связан с крупными инфраструктурными проектами и покупкой оборудования на фоне укрепления рубля, указывал регулятор. Во втором полугодии инвестиции действительно будут расти медленнее, чем в первом, признал Орешкин. Но в 2018-2020 гг. инвестиционную активность поддержат запуск фабрики проектного финансирования, инфраструктурная ипотека, расширение кредитования малого и среднего бизнеса, рассчитывает он.

Согласно пересмотренному прогнозу, инфляция в 2017 г. окажется на на уровне 3,7% против прежних 3,8%. Орешкин также не исключил снижение инфляции к концу этого года года ниже отметки в 3,7%. На 2018-2020 гг. оставлен таргет в 4%.

«Мы больше видим рисков, что цифра будет ниже 3,7%, чем выше, — сказал Орешкин. — Наш интервальный прогноз составляет 3,5–3,7% на конец года». По данным министра, сейчас годовая инфляция опустилась до уровня 3,4%.

Прогноз по росту промпроизводства в 2017 г. на 2% сохранен. В 2018-2020 гг. прогноз повышен до 2,5% ежегодно.

Ожидания по росту розничной торговли напротив понижены - до 1,2% с 1,9% в 2017 году. Правда, на следующий год они стали более оптимистичными - рост составит 2,9%.

Прогноз по росту инвестиций в основной капитал в 2017 г. повышен до 4,1%, а в 2018-2020 годах - до 4,7-5,7% в год.