Бизнес могут освободить от проверок по требованиям, принятым до 2010 года

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Россельхознадзор требует проводить лабораторные исследования и ветеринарную сертификацию каждой партии выловленной российской рыбы Юрий Смитюк/ТАСС

Сейчас действует больше 2 млн обязательных требований – бизнесу они обходятся почти в 6% ВВП, а государству контроль за их соблюдением – в 1,5%. Но часть таких требований уже устарели или дублируют друг друга – с этим связано 90% издержек бизнеса из-за проверок. Только расходы на подготовку проекта нормативов образования отходов превышают 40 млрд руб. в год, жаловался бизнес-омбудсмен Борис Титов президенту. Всего же для выполнения всех требований экологического контроля компании должны постоянно актуализировать почти 170 документов.

Чтобы избавить бизнес от лишних правил, министр экономического развития Максим Орешкин предложил провести инвентаризацию требований, принятых до 2010 г., – в этот год была введена оценка регулирующего воздействия (его слова по «Интерфаксу»). А пока инвентаризация будет проводиться – запретить инспекторам проверять соблюдение этих требований.