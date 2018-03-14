Экономика / Макроэкономика и бюджет

Эксперты ЦСР предлагают отменить валютный контроль

Правительство на такие шаги пока не готово
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Центр стратегических разработок (ЦСР), председателем совета которого является бывший вице-премьер Алексей Кудрин, призвал власти к кардинальной либерализации валютного контроля. В том числе отказаться от требования о репатриации валютной выручки и отменить все ограничения на операции по иностранным счетам. Такие предложения содержатся в докладе ЦСР «Реформа валютного регулирования и валютного контроля в России», который был подготовлен совместно с РАНХиГС и Академией внешней торговли.

Действующее валютное регулирование – анахронизм, уходящий корнями в советский период, и за рубежом валютные ограничения действуют только в кризис, категоричны авторы доклада. Сейчас валютным резидентом считается россиянин, который провел в стране больше 183 дней. Если же у таких людей есть счета в зарубежных банках, о них нужно отчитываться перед российскими налоговиками – об открытии и закрытии, об операциях, остатках на счете. Часть операций и вовсе запрещена: например, на иностранные счета нельзя зачислять доходы от трастов, деривативов, продажи зарубежной недвижимости. За нарушение правил грозит штраф – сначала в 75%, а потом в 100% суммы операции. В июле 2017 г. ФНС в своем письме предупреждала, что штраф может грозить даже за разрешенные операции, если они совершены по иностранному счету, о котором налоговикам не известно. Случаи крупных штрафов уже были: в конце ноября Мосгорсуд обязал Николая Кузнецова заплатить 31 млн руб. Причиной стал возврат денег, случайно замороженных американским банком из-за санкций США, но не на российский, а британский счет Кузнецова. Эксперты ЦСР предлагают отказаться от понятия валютного резидента, а все ограничения по счетам отменить. А с началом автоматического обмена информацией и вовсе отменить требование отчитываться по счетам в странах, которые согласились передавать данные российским налоговикам. Сейчас, по данным ОЭСР, это более 70 стран, в том числе популярные у россиян юрисдикции и офшоры.

Смягчение валютного контроля в конце 2017 г. не решило всех проблем, предупреждает партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин, для валютных резидентов по-прежнему действует много ограничений. Например, россияне, живущие за рубежом, сейчас не могут совершать сделки между собой в валюте и через иностранный банк, напоминают эксперты ЦСР и предлагают такое ограничение также отменить.

Отменить ограничения нужно и для бизнеса, предлагает ЦСР. Например, требование по репатриации российской и иностранной валюты, которую бизнес получил по внешнеторговым контрактам. Для бизнеса репатриация и запрет валютных операций между резидентами - основная головная боль, говорит партнер «Пепеляев групп» Иван Хаменушко. Правила репатриации вредны для международной торговли, они затрудняют действие обычных механизмов, таких как взаимозачеты, уступка требования, перевод долга, перечисляет он. А строгая ответственность за нерепатриацию бьет по нормальным компаниям-экспортерам, пострадавшим от неисправных должников-покупателей. Система валютного контроля анахронична, согласен партнер PwC Максим Кандыба.

С идеями смягчить валютный контроль представители Минфина выступали в конце 2017 г. и на Гайдаровском форуме в январе. Позиция ведомства не изменилась, сказал «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев, нужно отменить обязанность репатриировать валютную выручку, а также ограничения на операции по счетам резидентов и нерезидентов России. Но правительство пока видит в этом риски для платежного баланса, поэтому разработка законопроекта преждевременна, сообщил он. Представители ЦБ и первого вице-премьера Игоря Шувалова пока не ответили на вопросы «Ведомостей».

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bogdanov7080
11:49 14.03.2018
Украсть что то решил?
00
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