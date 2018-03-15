Пик экономического роста развивающихся стран может быть пройден

Статья опубликована в № 4526 от 15.03.2018 под заголовком: Китай тянет вниз

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Развивающимся странам может оказаться сложно сохранить те же темпы роста AFP

Международный валютный фонд (МВФ) в октябре прогнозировал, что экономический рост развивающихся стран ускорится четвертый год подряд – с 4,6% в 2017 г. до 4,9% в этом году. Консенсус-прогноз, представленный в ноябре Goldman Sachs, тоже указывает на рост на уровне 4,9% в 2018 г. Сам инвестбанк и вовсе прогнозировал 5,6%, хотя позже пересмотрел свой прогноз до 5,3%.

Но исследование консалтинговой фирмы Capital Economics противоречит таким прогнозам: экономический рост этих стран находился на пике в конце III квартала 2017 г., а затем замедлился с 4,7% в годовом выражении в ноябре до 4,4% в декабре. Январские данные позволяют предположить, что темп роста мог снизиться до 4% в начале 2018 г. «Консенсус-прогноз роста развивающихся стран остается слишком оптимистичным», – утверждает Нил Ширинг из Capital Economics.

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