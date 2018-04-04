Экономисты пересчитывают рост промышленности за Росстатом
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Есть желание понимать, что происходит в российской экономике, но нет возможности делать это, пользуясь данными Росстата, сетует завлабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста Высшей школы экономики Владимир Бессонов. Понятно, зачем очередная организация – «ВТБ капитал» – взялась рассчитывать собственный индекс промышленного производства, говорит он.
Эксперты до конца так и не разгадали, почему выпуск в обрабатывающей промышленности в конце 2017 г. резко упал, хотя восстанавливалась экономика, сказано в аналитической записке «ВТБ капитала» «Промышленное производство без темной материи». В мае производство резко и неожиданно выросло, в ноябре столь же резко и неожиданно сократилось. В IV квартале 2017 г. выпуск упал на 1,7% в годовом выражении, и эксперты заговорили о формальной рецессии. Но в начале 2018 г. промышленность перешла к росту в годовом выражении.
ЦБ в докладе о денежно-кредитной политике объяснил провал временными факторами: по энергетике ударила теплая погода, по отдельным видам обработки – сокращение госзаказа. Представитель Минэкономразвития заявил, что 1 процентный пункт квартального снижения выпуска был связан с резким сокращением производства основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов и производства ядерного топлива.
Но какой конкретно компонент рухнул, он не сказал: Росстат не публикует детальной информации.
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