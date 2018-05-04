Комитет Госдумы по энергетике предупредил о рисках ответных санкций против США

Контрсанкции против США в атомной сфере грозят России экономическими, технологическими и репутационными потерями, пришли к выводу в думском комитете по энергетике Андрей Гордеев / Ведомости

Ограничение сотрудничества в атомной отрасли в качестве контрсанкций против США чревато для России финансовыми потерями, вытеснением с рынка и блокированием доступа к современным технологиям, говорится в отзыве комитета Госдумы по энергетике на законопроект спикера Вячеслава Володина и руководителей думских фракций. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Комитет в целом поддержал законопроект об ответных санкциях, наделяющий правительство полномочиями ограничить американский импорт и разорвать сотрудничество с США и компаниями с долей американского участия более 25% в авиастроении, ракетной и атомной отрасли. Но депутаты рекомендовали доработать документ с учетом рисков «утраты лидирующей позиции Российской Федерации на мировом рынке атомной энергетики и участия в международных проектах».

Парламентарии отмечают, что Россия участвует в таких международных проектах, как ИТЭР (Международный экспериментальный термоядерный реактор) и ФАИР (Европейский центр по исследованию ионов и антипротонов). Введение санкций может привести к задержке и удорожанию проектов, с высокой долей вероятности они вовсе будут прекращены, а России придется из них выйти без компенсации потраченных средств, подчеркивают депутаты. «В случае остановки проекта ИТЭР существует риск потери лидирующей роли Российской Федерации в области управляемого термоядерного синтеза», – говорится в отзыве.

В результате будет ограничен доступ России к передовым технологиям и способам изучения энергий ядерного ядра, сверхпроводимости, IT-технологий и многим другим, перечисляют члены комитета. Российские организации потеряют контракты на разработку и изготовление высокотехнологичной продукции для ИТЭР и ФАИР.

Кроме того, контрсанкции могут заблокировать участие зарубежных партнеров в российском проекте Многоцелевого реактора на быстрых нейтронах (МБИР), отмечается в отзыве. В результате вырастет нагрузка на бюджет, а возможность дальнейшей реализации проекта окажется под вопросом.

Прекращение или приостановка таких международных форматов взаимодействия, как ИНПРО (Международный проект по ядерным топливным циклам), грозит России потерей доступа к передовым технологиям ведущих зарубежных стран в области ядерной энергетики, а также прекращением подготовки молодых российских ученых и специалистов в рамках международных проектов.

Комитет также указал на риски вытеснения России с рынка природного урана и услуг по его обогащению, а также рынка ядерного топлива.

Кроме того, парламентарии обращают внимание на риски для строительства Россией АЭС за рубежом. Сейчас у России есть контракты на сооружение АЭС «Ханхикиви» в Финляндии и АЭС «Пакш» в Венгрии. В случае разрыва сотрудничества «Росатом» с высокой долей вероятности заменят в этих проектах на поставщиков из США, Китая, Кореи или Японии, констатируют депутаты. А профильные атомные предприятия, создающие оборудование для этих двух АЭС, понесут значительные убытки, отмечают они.

В целом, ограничение сотрудничества в атомной отрасли несет для России такие риски, как «существенные финансовые потери, осложнение условий для дальнейшей работы страны на мировом рынке, серьезный урон для деловой репутации страны как надежного партнера, а также риск общего падения имиджа и авторитета Российской Федерации на международной арене», отмечается в отзыве.

По законопроекту об ответных мерах против США и поддержавших антироссийские санкции стран профильным является комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Он еще не рассматривал законопроект. Комитеты-соисполнители – по бюджету и налогам и по международным делам ранее одобрили документ. В Совете Федерации выразили озабоченность в связи с предусмотренной законопроектом возможностью ограничить ввоз лекарств из США, которые имеют аналоги в России.

В первом чтении законопроект об антиамериканских санкциях будет рассмотрен Госдумой не раньше середины мая. Парламентарии обсудят документ с экспертным сообществом, правительством, администрацией президента и компаниями, говорил Володин: «Мы должны все нормы отработать, чтобы это был качественный законопроект».