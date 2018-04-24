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Комитет Совфеда выступил против запрета на ввоз важных для жизни лекарств из США

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию законопроекта об ответе на санкции США, но с оговорками. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отзыв комитета на документ.

По мнению сенаторов, запрет на ввоз в Россию лекарств из США не должен затрагивать препараты «адекватной стоимости, важные для жизни и здоровья граждан».

Конституционный комитет попросил также уточнить понятие «экономические санкции», которое используется в документе. Это необходимо для соблюдения требования «определенности правового регулирования», говорится в отзыве. Отзыв передан в профильный комитет верхней палаты по экономической политике.

«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддерживает концепцию представленного проекта федерального закона с учетом указанных замечаний», – уточняется в отзыве комитета.

Законопроект об ответных санкциях в отношении США и других стран был внесен в Госдуму 13 апреля. Он дает право правительству по решению главы государства вводить 16 различных ответных мер. Среди возможных мер – запрет или ограничение ввоза сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов. Кроме того, власти смогут запрещать или ограничивать вывоз из России редкоземельных металлов, замораживать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Депутаты рассмотрят законопроект 15 мая. Под документом подписались еще 322 депутата, в основном из «Единой России».