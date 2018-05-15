НДС разрешили исключать из кадастровой стоимости

До сих пор налог на имущество иногда приходилось платить со включенным НДС

Статья опубликована в № 4566 от 15.05.2018 под заголовком: Налог с налога не платится

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Иногда владельцам собственности приходилось платить налог на имущество с включенным НДС Александра Астахова / Ведомости

Кадастровая стоимость была предметом споров бизнеса, налоговых органов и даже судов – включает ли она налог на добавленную стоимость (НДС) или нет. В феврале Верховный суд наконец поставил точку в спорах – кадастровая стоимость не должна включать НДС. А Минфин поддержал его позицию в своем письме.

У судов не было единого подхода к тому, стоит ли учитывать НДС при установлении кадастровой стоимости. Например, Верховный суд Татарстана писал в определении, что НДС не подлежит включению в кадастровую стоимость, поскольку она используется не для продажи, а как база для налога на имущество людей. А Московский городской суд считал, что правильно определять рыночную стоимость, на которую ориентируется кадастровая, с учетом НДС.